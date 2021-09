Mise à jour de la ligne grise du métro de Delhi : ouverture du couloir de la gare routière Najafgarh-Dhansa à cette date

Sur cette section, les services passagers commenceront à 17h00 le même jour.

Mise à jour de la ligne grise du métro de Delhi : après un retard de plus d’un mois en raison de problèmes liés à l’approche de la route, l’extension de la station de bus Najafgarh-Dhansa du métro de Delhi devrait maintenant être inaugurée le 18 septembre, selon un communiqué publié par la Delhi Metro Rail Corporation. (DMRC). Samedi, le ministre de l’Union Hardeep Singh Puri et le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, inaugureront le corridor prolongé de la ligne Gray via une liaison de vidéoconférence. Sur cette section, les services passagers commenceront à 17h00 le même jour, a déclaré DMRC. Selon la Société, cette extension de plus de 4,2 km de la ligne Gray du métro de Delhi (corridor de métro Dwarka-Najafgarh) profitera énormément aux résidents des zones intérieures autour de Najafgarh.

Il a en outre mentionné que la section de la gare routière Najafgarh-Dhansa, longue de près d’un kilomètre (891 mètres), amènera la ligne de métro plus loin dans les zones intérieures de Najafgarh. Auparavant, ce segment de métro devait être inauguré le 6 août. Cependant, il a été reporté, deux jours avant la date prévue en raison de problèmes avec une route d’accès à la station de métro. Des sources du département des transports de Delhi ont été citées dans un rapport de la PTI affirmant qu’auparavant, l’état de la route d’accès à la station de métro Dhansa Bus Stand était si mauvaise qu’elle n’était même pas accessible au public, un facteur qui a entraîné le retard.

Le corridor ferroviaire du métro de Delhi entre Dwarka et Najafgarh a été lancé en octobre 2019, ce qui, pour la première fois, avait relié la zone du village urbain de Najafgarh au réseau de transport en commun rapide. La prochaine station de métro de la gare routière de Dhansa a été ornée de photographies et d’œuvres d’art attrayantes, qui présentent le riche patrimoine, la culture, la flore et la faune de cette localité de banlieue. Pour la première fois dans le réseau du métro de Delhi, la société a développé un parking souterrain intégré à la station de métro Dhansa Bus Stand qui permettra aux usagers du métro de garer leurs véhicules et de se rendre directement dans le hall. La station de métro de Dhansa Bus Stand sera la première station de métro souterraine du métro de Delhi à disposer d’un sous-sol entier dédié au stationnement des véhicules, a ajouté DMRC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.