Mise à jour de la mousson: Delhi reçoit 1 159 mm de précipitations en 2021, le plus élevé depuis 1964

La ville qui reçoit en moyenne environ 653,6 mm de précipitations dans la mousson du sud-ouest a déjà atteint le double du chiffre moyen.

En raison d’averses extrêmement propices sur plusieurs jours en septembre, les précipitations totales de Delhi pendant la mousson ont atteint 1159 mm, selon les dernières données publiées par le département météorologique indien. La quantité de précipitations reçues par la capitale nationale cette mousson est la plus élevée depuis 1964 et la troisième depuis qu’elle a commencé à être enregistrée par le département météorologique, a rapporté l’agence de presse PTI.

Rien qu’en septembre, les précipitations de la ville ont franchi la barre des 400 mm et il s’agit de la deuxième pluviométrie la plus élevée reçue par la ville au cours du mois depuis 1944, lorsque la ville a reçu 417 mm.

L’étendue des précipitations sans précédent reçues par la ville peut être mesurée par le fait que pendant toute la saison de la mousson du sud-ouest en 2019, la ville n’a reçu que 404 mm. Avec quelques semaines de mousson active à portée de main, si les précipitations se poursuivent pendant quelques jours de plus, la ville aura reçu trois fois les précipitations qu’elle a reçues en 2019. De plus, les données de 1159 mm publiées par l’IMD n’ont pas pris en compte les averses Delhites connu jeudi matin.

Si l’on en croit les experts météorologiques à la fin de la saison des moussons, l’année s’avérerait être la deuxième année la plus pluvieuse pour la capitale nationale. Alors que les doigts sont croisés pour que la ville reçoive plus de précipitations au cours des deux prochaines semaines, il serait très peu probable que la ville bat son record de tous les temps de 1420 mm de l’année 1933.

Mahesh Palawat, vice-président de Skymet Weather, a déclaré à PTI que les pluies intermittentes se poursuivront dans la ville jusqu’au 24 septembre et que la ville enregistrera probablement sa deuxième meilleure mousson d’ici la fin de la mousson.

