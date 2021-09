Mise à jour de la mousson: Delhi reçoit plus de 1 100 mm de précipitations en 2021, le plus élevé en 46 ans

L’IMD a également prévu que les conditions favorables aux fortes précipitations se poursuivront tout au long de samedi.

La mousson du sud-ouest de cette année s’est avérée trop propice pour la capitale nationale cette année car la ville a déjà reçu plus de 1100 mm de précipitations avec quelques semaines de mousson restantes. La quantité de précipitations reçues dans la ville est la plus élevée en 46 ans et presque le double de la quantité reçue au cours de l’année dernière, a rapporté PTI. Avant les précipitations record de cette année, la ville avait reçu un total de 1050 mm de précipitations en 2003, selon les informations fournies par le département météorologique indien, a rapporté l’Indian Express.

La quantité de précipitations est restée à un minimum de 34,8 mm au mois de juin de cette année et a soudainement atteint 507,1 mm au mois de juillet. Les précipitations se sont de nouveau atténuées à un cumulatif de 214, mm en août pour n’augmenter qu’à 248,9 mm au mois de septembre. Il est significatif de noter que seul un tiers de septembre s’est écoulé et que la ville a déjà reçu un total de 248,9 mm de précipitations. La quantité de pluie reçue au cours des dix premiers jours du mois de septembre a déjà dépassé la quantité moyenne de pluie reçue en septembre les années précédentes. Si l’on compare les données à la moyenne des années précédentes, les mois de juin et août ont enregistré un déficit pluviométrique. En revanche, les mois de juillet et septembre ont reçu des précipitations excessives.

Il est important de noter qu’en plus des 248 mm de précipitations, la ville a reçu des pluies fraîches samedi matin ainsi que des orages et des vents rapides. L’IMD a également prévu que les conditions favorables aux fortes précipitations se poursuivront tout au long de samedi. Selon les prévisions à long terme de l’IMD, le temps restera favorable aux pluies dans la capitale nationale jusqu’au 16 septembre et la ville devrait recevoir davantage d’averses de mousson dans les prochains jours.

Les militants du climat et les experts météorologiques ont souligné à maintes reprises que les fortes précipitations soudaines sur une région ne doivent pas toujours être considérées comme un signe positif, car les émissions de carbone et le changement climatique rendent le temps erratique et imprévisible avec de grandes disparités dans les précipitations entre les différentes régions. Contrairement aux coups de pluie soudains, une pluie plus étendue et uniforme est considérée comme meilleure du point de vue de la recharge des nappes phréatiques, profitant aux cultures.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.