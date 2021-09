Mise à jour de la mousson : des précipitations supérieures à la normale sont probables en septembre, selon le Met Dept

Selon les prévisions à long terme du bureau météorologique, les précipitations commenceront à baisser à partir de la quatrième semaine du mois, retardant potentiellement le retrait de la mousson qui commence normalement à partir du 17 septembre du nord-ouest de l’Inde avant le retrait complet le 15 octobre.

Après avoir été confrontés à une mousson insuffisante pendant deux mois consécutifs, les agriculteurs de certains États peuvent être confrontés à des dommages aux cultures dus à de fortes précipitations, car le Département météorologique indien (IMD) a prédit des pluies supérieures à la normale pour septembre, quantitativement 115 % de la moyenne sur longue période (LPA ).

“Des précipitations supérieures à la normale à normales sont susceptibles de se produire dans de nombreuses régions du centre de l’Inde”, a déclaré mercredi le directeur général de l’IMD, M Mohapatra, publiant une mise à jour des prévisions de mousson pour septembre. “Nous pouvons nous attendre à ce que certaines zones subissent des dommages aux cultures en raison de fortes précipitations, mais il est difficile d’identifier ces zones pour le moment”, a-t-il déclaré.

Les précipitations sur de nombreuses régions du nord-ouest et du nord-est de l’Inde devraient être inférieures à la normale, selon l’IMD. La péninsule sud peut également avoir des pluies supérieures à la normale en septembre, bien que sa probabilité ne soit pas établie. Selon les prévisions à long terme du bureau météorologique, les précipitations commenceront à baisser à partir de la quatrième semaine du mois, retardant potentiellement le retrait de la mousson qui commence normalement à partir du 17 septembre du nord-ouest de l’Inde avant le retrait complet le 15 octobre.

Le pays avait reçu 24% de précipitations inférieures à la normale en août, le plus bas depuis 2005, lorsque le déficit était de 25% pour le mois. Le déficit pan-indien était de 7% en juillet tandis que juin avait des pluies supérieures de 10% à la normale. Juillet et août ont ensemble une part de 62% dans 88 cm LPA pour l’ensemble de la saison. Le bureau météorologique avait prédit 99% de LPA pour août.

Après son début retardé de deux jours le 3 juin, la mousson de cette année a couvert l’ensemble du pays le 13 juillet, avec cinq jours de retard par rapport à l’horaire normal. Le bureau météorologique de juin a prédit que les précipitations saisonnières de cette année seraient normales et quantitativement 101 % de la LPA, avec une erreur de modèle de ± 4 %. Mais, le DG IMD a déclaré mercredi que les précipitations saisonnières étaient très susceptibles d’être autour de l’extrémité inférieure de la normale. Les précipitations comprises entre 96 % et 104 % de la LPA pendant la mousson de juin à septembre sont considérées comme « normales ». Les précipitations de mousson à travers le pays ont jusqu’à présent été de 91% de la LPA depuis le 1er juin.

« Même si la prévision pour septembre se réalise, les précipitations saisonnières seront inférieures à 96% car le déficit était très important en août. Cependant, la répartition des précipitations est essentielle à la croissance des cultures car la plupart des régions n’ont pas besoin de pluie après la mi-septembre », a déclaré un ancien commissaire à l’agriculture. Il a suggéré que les États prennent des dispositions pour le drainage de l’eau afin d’éviter les inondations en cas de fortes précipitations, en particulier pour les légumineuses et les cultures de soja dans le Madhya Pradesh et certaines parties du Maharashtra.

Mohapatra a déclaré que les prévisions d’août de l’IMD étaient correctes car des précipitations inférieures à la normale sur de nombreuses régions de l’Inde centrale, du Jammu-et-Cachemire, du Ladakh, de l’Himachal Pradesh et du Pendjab et des précipitations normales à supérieures à la normale sur de nombreuses régions du sud-est de l’Inde, au nord-est, contrefort de l’Himalaya et le nord-ouest du Madhya Pradesh ont été observés. Cependant, des précipitations inférieures à la normale dans de nombreuses régions du Gujarat et de l’Odisha ne peuvent être prévues, a-t-il ajouté.

Une mousson au point mort pendant trois semaines jusqu’au 11 juillet avait eu un impact négatif sur les semis, mais il y a eu une reprise des activités par la suite. Les surfaces ensemencées ont franchi 99 % de la superficie normale de campagne de 107,3 ​​millions d’hectares au 27 août contre 97,3 % une semaine auparavant ; bien entendu, la superficie cultivée était encore inférieure de 1,8 % à son niveau de l’année dernière. Les cultures Kharif nouvellement récoltées commencent à arriver à mandis à partir de la mi-septembre, bien que la saison des récoltes commence à partir du 1er octobre.

