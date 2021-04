Mise à jour de la page Web Apple Leadership avec John Ternus en tant que SVP Hardware Engineering

Plus tôt cette année, Apple a annoncé que Dan Riccio serait transféré à un nouveau poste dans l’entreprise et que John Ternus prendrait la direction de l’équipe matérielle. Il semble maintenant que cette transition soit terminée car la société a mis à jour sa page Web de leadership aujourd’hui avec Ternus en tant que SVP Hardware Engineering, tandis que Riccio n’y figure plus.

Lors de la visite de la page Web Apple Leadership, John Ternus apparaît désormais aux côtés d’autres vice-présidents principaux d’Apple, tels que Jeff Williams, Johny Srouji et Craig Federighi. Dan Riccio, dont le nouveau rôle reste inconnu, n’apparaît plus sur la page Web.

Ternus a rejoint Apple en 2001 et a été promu vice-président de l’équipe d’ingénierie matérielle en 2013, où il a été à la tête de grands projets tels que le développement d’AirPods, de l’iPad Pro et des Apple Silicon Mac. En tant que vice-président senior, il dirigera désormais toute l’équipe d’ingénierie matérielle d’Apple.

Apple n’a jamais dit quel est le nouveau rôle de Dan Riccio, qui était le vice-président de l’ingénierie matérielle jusqu’à récemment. Selon un rapport de Bloomberg, Riccio travaille actuellement sur les casques AR / VR supposés que la société prévoit d’introduire dans les années à venir.

Une courte biographie de John Ternus est également disponible sur la page Web Apple Leadership, qui met en évidence certains de ses travaux au sein de l’entreprise ainsi que son expérience en tant qu’ingénieur en mécanique spécialisé dans les systèmes de recherche virtuels.

