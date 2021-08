Mise à jour de la relation entre Lady Gaga et Michael Polansky !

Lady Gaga est sur le point de commencer à faire une tonne de presse pour son nouveau film tout simplement emblématique House of Gucci, et donc naturellement le moment est venu de vérifier sa relation avec Michael Polansky. Mise à jour du statut : ils sont toujours forts / amoureux / obsédés l’un par l’autre, etc. Ce qui, espérons-le, signifie que nous les verrons faire une apparition sur le tapis rouge dans un avenir proche ? Mais peut-être pas – apparemment, ils sont assez privés.

Une source a déclaré à Entertainment Tonight que Gaga et Michael sont “la vraie affaire” et qu’il a été son “rock” au milieu de la pandémie et de son programme de tournage chargé.

“Michael est son étoile du Nord”, a déclaré la source d’ET. “Il est une telle présence de base et de guidage pour elle. Ils sont la vraie affaire. Il aime Lady Gaga, mais il est amoureux de Stefani. Il aime la théâtralité et son talent artistique, mais il est très heureux d’être à l’écart des projecteurs et de la laisser briller. »

Pendant ce temps, Gaga a passé beaucoup de temps avec sa famille à New York. “Etre de retour à New York l’a complètement rechargée”, a poursuivi la source. “Elle est heureuse, inspirée et se sent très créative. En fin de compte, c’est une personne de famille. Elle est en paix quand elle est entourée de gens qu’elle aime et qui l’aiment.”

Gaga et Michael sont ensemble depuis au moins le Nouvel An dernier, date à laquelle ils ont été aperçus en train de s’embrasser à Vegas. Tellement content pour elle !

