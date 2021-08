Mise à jour de l’entraînement: Joshua Zirkzee et Kingsley Coman manquent l’entraînement pour le Bayern Munich, mais Niklas Süle revient

in

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, commence à avoir une idée de ce qu’il a vraiment dans son alignement.

Lors de l’entraînement d’aujourd’hui, Niklas Süle est revenu de sa blessure au dos, tandis que Joshua Kimmich, Manuel Neuer et Thomas Müller ont fait leurs premières apparitions officielles. Outre les stars blessées Lucas Hernandez et Alphonso Davies, les seuls autres joueurs qui ont raté la séance étaient Kingsley Coman (côte contusionnée), Corentin Tolisso (COVID-19) et Joshua Zirkzee :

Les trois derniers joueurs nationaux sont de retour au @FCBayern-Training : @Manuel_Neuer @esmuellert_ et @JoshuaKimmich ! Là aussi après un blocage du dos : Niklas #Süle. Kingsley #Coman (côte contusionnée) et Joshua #Zirkzee ne sont pas inclus ! #FCB

Zirkzee, bien sûr, est probablement retenu car il semble proche d’un déménagement à Anderlecht, tandis que Coman a pris son coup au début du match amical contre Napoli.

Süle, quant à lui, semble dépasser la peur qu’il a fait à tout le monde la semaine dernière lorsqu’il a quitté tôt une séance d’entraînement avec des maux de dos.

Kimmich, Neuer et Müller ont également fait leurs premières apparitions officielles après avoir passé leurs examens médicaux respectifs hier. Müller a commencé un travail individuel la semaine dernière avant de s’asseoir avec une douleur persistante.

Dans d’autres nouvelles, Leon Goretzka a subi un léger coup lors d’une collision avec Benjamin Pavard, mais a semblé le secouer et terminer sa séance :