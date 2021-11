Mise à jour de Lilibet ! Meghan laisse tomber un aperçu rare du bébé royal – s’ouvre sur la lutte pour la « dentition » | Royale | Nouvelles

S’adressant à l’animateur de télévision américain, la duchesse a révélé ses difficultés alors que sa fille a maintenant commencé à faire ses dents. Dans un clip avant l’interview, DeGeneres, 63 ans, a révélé que Lilibet, qui est née en juin « est maintenant en train de faire ses dents ». En réponse, Meghan, 40 ans, demande n’importe quoi pour « soulager cela ».

DeGeneres plaisante, « tequila » en réponse à la duchesse.

Meghan prétend ensuite que c’est « Tante Ellen pour toi » avant que l’hôte ne révèle en plaisantant que c’est pourquoi elle n’a pas d’enfants, comme le rapporte le magazine People.

L’interview doit être partagée vendredi et c’est la première fois que la duchesse apparaît à la télévision depuis son interview avec Oprah Winfrey en mars.

Le clip d’aperçu montre également Meghan se remémorant ses auditions dans le même studio Warner Bros.

Elle a également plaisanté en disant qu’elle avait été forcée de conduire une vieille Ford Explorer Sports dont la porte du côté conducteur était défectueuse.

Comme la clé ne fonctionnerait pas, la duchesse devrait trouver des moyens plus ingénieux pour entrer dans sa voiture.

Elle a déclaré : « Les gardes de sécurité disaient toujours : ‘Casse une jambe !

« Nous espérons que vous l’aurez compris ! » La conduite d’aujourd’hui était donc très différente.

JUST IN: Royal Family LIVE: William reconquiert les projecteurs avec une sortie

Le couple serait devenu ami après une rencontre fortuite dans un refuge pour chiens à Los Angeles en 2012.

Avant l’interview, Meghan et Harry ont assisté au gala Salute to Freedom, au Intrepid Sea, Air and Space Museum.

Le duc a déclaré au public de l’Intrepid Museum: « C’est merveilleux d’être de retour sur l’USS Intrepid une décennie après ma dernière visite – et beaucoup de choses ont changé depuis lors.

« La semaine dernière, je suis allé faire un tour sur l’Oscar Mayer Wienermobile – comment est-ce pour vivre le rêve américain.

« Je vis aux États-Unis depuis près de deux ans maintenant. Je dois dire que, témoin de votre soutien à tous ceux qui se mettent en danger pour défendre nos libertés et nos libertés, c’est remarquable et extrêmement respecté.