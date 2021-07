Mise à jour de l’offre du dernier jour de l’introduction en bourse de Zomato : numéro souscrit 5,27 fois jusqu’à présent ; commerce de détail, les institutions versent de l’argent

Zomato est toujours une entreprise déficitaire, mais cela n’a montré aucun impact sur les investisseurs en introduction en bourse.

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 9 375 de Zomato a été souscrite 5,27 fois le troisième et dernier jour de l’appel d’offres. La méga émission publique de la licorne de la technologie alimentaire a suscité une réaction enthousiaste de la part des investisseurs, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et les investisseurs de détail ayant sursouscrit leur quota. L’introduction en bourse de Zomato est la première licorne Internet nationale à tenter de faire ses débuts en bourse. L’émission publique est la plus importante à toucher Dalal Street depuis l’introduction en bourse de SBI Cards and Payment Services en mars 2020 juste avant le krach boursier.

Les données d’abonnement montrent que les QIB ont jusqu’à présent offert 7,71 fois la partie réservée. Pendant ce temps, les investisseurs non institutionnels (QIB) n’ont jusqu’à présent pas réussi à souscrire entièrement leur part de l’émission, en offrant seulement 0,63 fois le quota. Les investisseurs de détail ont été les premiers à sursouscrire leur part, enchérissant pour l’ensemble du lot le premier jour. Jusqu’à présent, les investisseurs particuliers ont fait une offre pour 5,22 fois leur quota. Les salariés de Zomato n’ont pas non plus réussi à souscrire à leur part réservée jusqu’à présent, enchérissant pour seulement 0,39 fois le quota. Des offres globales ont été placées pour plus de 379 actions crore contre les 71,92 actions crore proposées. Sur le marché gris, les actions de Zomato citaient toujours une faible prime de seulement 16,5 roupies par action, selon les concessionnaires de l’espace non coté. Cela est passé de moins de Rs 10 par action mercredi.

Zomato est toujours une entreprise déficitaire, mais cela n’a montré aucun impact sur les investisseurs en introduction en bourse. “Les valorisations ne sont pas du côté de l’investisseur, mais les investisseurs qui ont un horizon à plus long terme peuvent considérer les douves de l’entreprise et le potentiel de croissance et investir dans l’entreprise”, a déclaré à Financial Express Online Divam Sharma, co-fondateur de Green Portfolio. . Il a ajouté que Zomato s’adresse à une industrie à deux acteurs avec une activité technologique à forte croissance ; et le potentiel de diversifier l’entreprise dans d’autres domaines de la logistique, du marketing et du conseil.

L’activité de livraison de nourriture en Inde a une faible pénétration de seulement 10 %, ce qui laisse suffisamment d’opportunités à Zomato de se développer. “En raison de l’urbanisation, de l’augmentation du choix et de la commodité, il existe une opportunité de croissance massive pour Zomota dans les années à venir”, a déclaré le conseiller en investissement SEBI INDmoney dans un rapport. Ils ont ajouté qu’à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, l’introduction en bourse de Zomato est à peu près au prix d’un Mcap/ventes de 28 fois (basé sur les données FY21), plus élevé que ses pairs mondiaux DoorDash et DeliveryHero.

