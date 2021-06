Mise à jour de Royal rift : Harry fera-t-il la paix avec Firm après le dévoilement de la statue avec William ? | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et le prince William, 39 ans, se réuniront pour la première fois depuis les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, demain. La relation des frères est sur le fil du rasoir depuis l’interview explosive des Sussex avec Oprah Winfrey en mars.

Malgré l’insistance de la reine, les questions soulevées dans l’interview seraient traitées par la famille royale en privé, Harry a continué à discuter de ses griefs avec le cabinet en public, ce qui a aggravé la fracture royale.

Alors que la reine a répété à plusieurs reprises que les Sussex sont des membres très appréciés de sa famille malgré leurs attaques contre le palais, William et le prince Charles, 72 ans, seraient profondément blessés par le comportement récent de Harry.

Tous les yeux seront rivés sur les frères alors qu’ils se réunissent pour le dévoilement de la statue de Diana au palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire demain.

Avant la réunion, Express.co.uk a demandé au commentateur royal Richard Fitzwilliams de partager ses réflexions sur la faille royale et de savoir si le dévoilement de la statue de Diana aiderait ou non à guérir les blessures profondes.

Le commentateur a expliqué: “Cela a été planifié il y a longtemps et les circonstances ont radicalement changé depuis sa création.

“Les yeux du monde seront rivés sur les princes William et Harry en raison de la profonde fracture royale qui s’est ouverte entre eux.

“Il y a eu un changement dans le nombre de personnes autorisées à être présentes en raison de COVID et dans l’autorisation, sur l’insistance de Harry, d’une représentation médiatique très limitée.

“Ces dernières semaines, il y a eu une variété de rumeurs sur qui a commencé la dissolution des” Fab Four “, ce qui s’est vraiment passé avec le titre d’Archie, si Catherine peut agir en tant que pacificateur, on ne sait pas si elle assistera au dévoilement, ce qui s’est passé quand Harry est venu pour les funérailles du prince Philip et quelle est la vérité sur les allégations selon lesquelles Meghan a intimidé le personnel du palais.”

“C’est une chose de se disputer sur ce qui s’est passé dans le passé, qui a pleuré lors de l’essayage de la robe de demoiselle d’honneur de Charlotte, ne voulaient-ils pas d’indépendance financière même s’ils l’avaient dit, etc.

“Les Sussex sont imprévisibles”

Les récentes interactions de Harry et Meghan avec le public et les médias via des porte-parole et des amis ont été “imprévisibles”, a déclaré M. Fitzwilliams.

Il a fait valoir: “Les Sussex sont totalement imprévisibles. Le nom de leur fille Lilibet, l’intime de la reine

surnom a causé une dispute avec le Palais qui n’a pas été résolue.

“Les récents entretiens d’Harry ont été une forme de thérapie, où il pense que sa famille est piégée et qu’il s’est retrouvé.”

“Dommage à la monarchie”

Alors qu’un récent sondage montre que Meghan et Harry ont le soutien de jeunes Britanniques, leur interview avec Oprah a nui à la monarchie, a affirmé M. Fitzwilliams.

Il a ajouté: “C’est dommageable pour la monarchie, dans le sondage YouGov, le soutien chez les 18-24 ans a beaucoup baissé au Royaume-Uni.

“Les Sussex ont reçu un énorme soutien aux États-Unis après l’interview d’Oprah et dans le monde entier, leur marque a du poids.

Que veulent les Sussex ?

Les actions récentes de Harry et Meghan ont rendu difficile la prédiction du type de relation qu’ils espèrent avoir avec la famille royale à l’avenir, a fait valoir M. Fitzwilliams.

Il a déclaré : « Que veulent précisément les Sussex de la famille royale à l’avenir ?

“Lorsque Charles monte sur le trône, leurs enfants obtiennent automatiquement des titres et il est peu probable que cela change, mais le veulent-ils car Archie et Lilibet ne porteront pas nos engagements royaux et ils ne peuvent actuellement pas utiliser leurs propres RHS?”

M. Fitzwilliams a ajouté: “Comment les frères autrefois inséparables peuvent-ils être réconciliés, le cas échéant? Qui peut dire quelque chose de significatif à Harry si cela apparaîtra dans les médias par la suite?”

Il y a une chance que la réconciliation soit atteinte avant le 25e anniversaire de la mort de Diana l’année prochaine, a déclaré M. Fitzwilliams.

Le commentateur a ajouté : ” Il me semble plus probable qu’une réconciliation puisse avoir lieu, si c’est le cas, avant le 25e anniversaire de la mort de Diana l’année prochaine.

« Quelle part, je me demande, les Sussex auront-ils dans les célébrations du jubilé de platine ? »

“Diana aurait voulu qu’ils se réconcilient”

Alors que Harry et William se préparent à se réunir pour honorer la mémoire de leur mère, M. Fitzwilliams a affirmé que Diana aurait voulu qu’ils fassent la paix.

Il a déclaré: “La statue est en l’honneur de Diana à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Ce sera probablement une bonne et Ian Rank-Broadley est un excellent sculpteur.

“Les incroyables activités caritatives de Diana sont légendaires et seront à nouveau louées.

“Cependant, l’accent sera mis sur les princes William et Harry, elle aurait sans aucun doute voulu qu’ils se réconcilient, mais cela arrivera-t-il, si oui comment et quand ?

“Cela me semble peu probable à l’heure actuelle, si peu de temps après l’interview ‘bombe’ sur Oprah, ses retombées dramatiques, les interviews ultérieures et les conflits de tempérament qui auraient été impliqués ces dernières années.”