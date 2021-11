mise à jour des cotes du titre 2022 après les premiers classements

Cincinnati a été snobé. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. Les Bearcats invaincus ont ouvert au n ° 6, mais ont de meilleures chances que le n ° 3 de l’État du Michigan et le n ° 4 de l’Oregon. Au cours de la saison 2020 interrompue par COVID-19, Cincinnati est resté invaincu à 9-0 et a terminé au 9e rang du classement CFP.

Encore une fois, les équipes du Groupe des Cinq ne sont tout simplement pas respectées, et il devient de plus en plus difficile de voir une situation où elles finiront par percer.

Gary Barta : « Le comité a un grand respect pour Cincinnati .. quand vous regardez leur programme après (ND), qui d’autre ont-ils battu ? » Et mentionne ensuite leurs performances contre Navy/Tulane au cours des deux dernières semaines. – Stewart Mandel (@slmandel) 2 novembre 2021

