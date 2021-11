Mise à jour des cotes du titre après le deuxième classement

Le deuxième classement des éliminatoires du football universitaire 2022 a été publié le 9 novembre et la Géorgie et l’Alabama ont conservé les deux premières places. L’État du Michigan – grâce à une défaite contre Purdue – est tombé dans le top quatre, permettant à l’Oregon du Pac-12 de se hisser à la troisième place. Ohio State a glissé dans la dernière place parmi les quatre premiers.

Cincinnati, qui a été largement considéré comme snobé dans le classement initial les plaçant au 6e rang malgré un record invaincu, s’est rapproché des éliminatoires au 5e rang tandis que le Michigan et l’État du Michigan se sont classés aux 6e et 7e. respectivement. Pour ceux qui gardent une trace à domicile, les Spartans ont battu les Wolverines il y a à peine deux semaines.

Jetons un coup d’œil aux chances actuelles pour les cinq meilleures équipes de tout gagner, avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook.

Bulldogs de Géorgie n°1 (-125)



Ce n’est pas surprenant, et il est peu probable que cela change de si tôt. Les Dawgs n’ont plus qu’un match SEC en saison régulière – un voyage pour affronter le Tennessee – puis se terminent avec des matchs hors conférence extrêmement gagnables contre Charleston Southern et Georgia Tech. Même avec une perte potentielle dans le match pour le titre SEC, je ne vois pas la Géorgie tomber de cette première place.

N° 2 Alabama Crimson Tide (+350)



Contrairement à leurs coéquipiers de conférence au premier rang, Bama a encore deux gros tests qui se profilent en saison régulière alors qu’ils terminent avec un match à domicile contre le n ° 25 de l’Arkansas et un match sur la route au n ° 17 Auburn. S’ils réussissent le match pour le titre SEC, la question est de savoir s’ils doivent gagner pour rester dans les quatre premiers. Avec les deuxièmes meilleures cotes, on a l’impression qu’ils pourraient se permettre cette perte de match pour le titre s’il s’agit de cela.

No. 3 Canards de l’Oregon (+2000)



Le seul défaut de l’Oregon cette saison est venu contre Stanford, et les Ducks n’affronteront qu’une seule autre équipe classée – la 24e Utah – pour le reste de la saison. Ils semblent se contenter de voler (sans jeu de mots) sous le radar et de rester à une distance de frappe d’une place en séries éliminatoires. Leur victoire sur Ohio State fait du bon travail pour eux.

No. 4 Ohio State Buckeyes (+500)



Les Buckeyes pourraient conserver leur vie à cette quatrième place avec trois matchs consécutifs classés pour mettre fin à la saison régulière. C’est un peu surprenant de voir leurs chances si élevées étant donné qu’ils ont le n ° 19 Purdue, le n ° 7 Michigan State et le n ° 6 Michigan les regardant au cours des trois dernières semaines.

No. 5 Cincinnati Bearcats (+5000)



Cela a peut-être été une surprise pour certains de voir les Bearcats gagner une place dans le classement de cette semaine. Cincinnati avait besoin d’un échappé sur la ligne de but de Tulsa pour conserver une victoire la semaine dernière, mais la victoire « laide » n’a pas eu trop d’impact aux yeux du comité (toutes les victoires sont de bonnes victoires, à mon avis). Sans aucun doute, Cincy doit gagner et espérer un peu d’aide pour se faufiler dans une place en séries éliminatoires.