Mise à jour des dernières nouvelles du projet Central Vista: la Haute Cour de Delhi réserve son verdict

La Haute Cour de Delhi a réservé son jugement sur une demande d’arrêt de la construction du projet Central Vista en raison de la pandémie COVID-19. Le projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment pour le Parlement, une nouvelle maison pour le Premier ministre et le vice-président et de nouveaux bâtiments pour les ministères et les départements gouvernementaux. Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a entendu les arguments des deux parties. L’avocat principal Siddharth Luthra a comparu pour les pétitionnaires tandis que le solliciteur général Tushar Mehta a comparu pour le Centre et l’avocat principal Maninder Singh a représenté le groupe Shapoorji Pallonji.

Luthra a soutenu devant le tribunal que la question est de savoir comment les activités de construction en sont arrivées à être classées comme services essentiels lorsqu’un verrouillage est en vigueur à Delhi en raison de la pandémie de COVID-19. Il a dit qu’au milieu du couvre-feu, une lettre avait été écrite demandant l’autorisation d’autoriser Shapoorji Pallonji à mener des activités de construction compte tenu du calendrier rigoureux des travaux et qu’elle avait été accordée.

Il a également contesté la réclamation du Centre soumise devant le tribunal lors d’audiences précédentes où ce dernier affirmait que le chantier avait toutes les installations COVID-19 et que les protocoles COVID-19 étaient maintenus sur le site. «L’Union indienne a eu recours aux mensonges, à la suppression des faits matériels… Il n’y a pas de lit, il n’y a pas de literie. Mes seigneurs verront des tentes vides le 24 avril. Et ils s’attendent à ce que vos seigneurs croient cela? a rapporté Bar & Bench citant Luthra.

En comparaissant pour le Centre, SG Mehta a réitéré que le PIL est une nouvelle tentative d’arrêter les travaux de construction. Il a dit que l’intérêt public est très sélectif dans ce PIL car ils ne se soucient pas des autres ouvriers à 2 ou 3 km. Il faisait référence à d’autres travailleurs de la construction exécutés par les autres organismes gouvernementaux.

Il a de nouveau déclaré qu’il y avait une installation médicale sur le site et que les travailleurs y auraient accès.

Contrairement aux affirmations du pétitionnaire, le Centre a affirmé que les travailleurs vivent sur le site et ne sont pas transportés quotidiennement. Le Centre a également affirmé que les travaux de construction actuels comprennent la construction d’équipements publics tels que de nouveaux blocs sanitaires, des places de stationnement, des passages souterrains pour piétons, etc.

