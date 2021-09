Mise à jour des fonctionnalités Android de l’automne 2021 remplie de nouveautés

TL;DR

Google a annoncé une mise à jour des fonctionnalités Android qui sera bientôt disponible pour la plupart des utilisateurs. Ils incluent certaines fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que sur les téléphones Pixel, notamment le dossier verrouillé dans Google Photos. De nouvelles fonctionnalités d’accessibilité sont également déployées, ainsi que des moyens de contrôler à distance votre téléviseur basé sur Google TV via votre téléphone.

Android 12 n’est peut-être qu’à quelques semaines du lancement. Cependant, si votre téléphone n’est pas censé recevoir le nouveau système d’exploitation pendant un certain temps, vous pouvez toujours vous attendre à voir de nouvelles fonctionnalités Android via des mises à jour qui commenceront à être déployées aujourd’hui.

La nouvelle mise à jour des fonctionnalités Android comprend des moyens de contrôler les téléphones avec des gestes du visage, de nouvelles façons de contrôler votre téléviseur intelligent basé sur Google TV avec votre téléphone et certaines fonctionnalités qui étaient auparavant disponibles exclusivement sur les téléphones Pixel de Google. Voici un aperçu des fonctionnalités Android mises à jour.

Mise à jour des fonctionnalités Android de l’automne 2021

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité — Pour les personnes ayant des troubles de la parole, Google ajoute une application appelée Project Activate. Il permettra à ces utilisateurs d’utiliser des gestes faciaux pour déclencher des actions prédéfinies pour communiquer, telles que l’envoi d’un texte ou la lecture d’un clip audio. Google ajoute également aujourd’hui une nouvelle application appelée Camera Switches. Il permettra aux propriétaires d’utiliser la caméra frontale d’un téléphone comme moyen de naviguer dans un téléphone. L’application Lookout, qui lit à la fois les textes imprimés et manuscrits, est en cours de mise à jour pour faire de même pour les langues latines.

Nouveau tableau de bord du mode de conduite Android Auto Google Assistant — Les utilisateurs d’Android Auto peuvent s’attendre à voir un tas de nouvelles fonctionnalités. Cela inclut un nouveau tableau de bord pour le mode de conduite de Google Assistant qui inclura la possibilité de simplement dire “Hey Google, conduisons” pour lancer le tableau de bord. Des cartes exploitables s’afficheront à l’écran pour vous expliquer les bases, telles que la navigation, les notifications de message et la reprise de tout média que vous avez précédemment démarré.

Plus de nouvelles fonctionnalités Android Auto — Vous pouvez désormais dire « Ok Google, activez la lecture automatique » pour entendre tous les messages qui vous sont envoyés dans Android Auto et répondre avec votre voix. De plus, les écrans Android Auto pourront afficher vos messages liés au travail et les réunions à venir via votre profil professionnel. Si vous attendez dans votre voiture pour une raison quelconque, vous pouvez jouer à des jeux sur Android Auto pendant que vous attendez via GameSnacks. De plus, Waze pour Android reçoit une mise à jour avec le support du pavé tactile, du mode nuit et du guidage sur voie. Si vous êtes dans l’une des 32 000 stations-service prises en charge, vous pouvez désormais conserver votre carte de crédit dans votre portefeuille lors du paiement de l’essence. Dites simplement “Hey Google, pay for gas” sur Android Auto ou depuis votre téléphone Android et vous pouvez le faire via Android Pay. Si vous possédez un téléphone double SIM, cette nouvelle mise à jour vous permettra de choisir la carte SIM à utiliser lors d’un appel via Android Auto.

Contrôlez Google TV avec votre téléphone — Si vous possédez une smart TV ou un décodeur avec l’interface Google TV pour Android TV, vous pouvez désormais utiliser votre téléphone pour gérer plusieurs actions. Cela inclut la mise sous tension de votre téléviseur, le défilement de films et d’émissions de télévision, et même le lancement de contenu à partir de votre téléphone. Le clavier de votre téléphone peut également être utilisé pour saisir à distance des chaînes de recherche ou des mots de passe. L’application Google TV sera également déployée dans 14 autres pays au cours des prochaines semaines.

Centre de rappels pour l’Assistant Google — Dites simplement « Ok Google, ouvre mes rappels » pour lancer le nouveau hub Rappels afin de pouvoir suivre les événements à venir.

Le dossier verrouillé dans Google Photos est maintenant pour tous les téléphones Android – Si vous possédez un téléphone Android 6 Marshmallow et supérieur, vous pouvez désormais accéder à la fonction Dossier verrouillé dans Google Photos qui était auparavant une exclusivité pour les téléphones Pixel. Il vous permettra de stocker en toute sécurité des photos ou des vidéos dans un dossier protégé par mot de passe, afin qu’elles n’apparaissent pas lors d’un défilement normal dans votre bibliothèque multimédia.

Heads Up arrive sur plus de téléphones — Voici une autre fonctionnalité exclusive de Pixel qui s’étend désormais aux téléphones fonctionnant sous Android 9 Pie et versions ultérieures. Heads Up est une fonctionnalité de bien-être numérique pour les personnes qui utilisent leur téléphone en marchant. Cela leur rappellera de lever les yeux et de rester vigilants de temps en temps.

Améliorations du partage à proximité — Cette mise à jour vous permettra de personnaliser la fonctionnalité Partage à proximité, qui permet à d’autres personnes proches de vous de détecter votre appareil pour partager des fichiers. Désormais, vous ne pouvez choisir personne, uniquement vos contacts de confiance ou que tout le monde puisse voir votre téléphone.

Beaucoup de nouvelles fonctionnalités Gboard – Les textos lourds trouveront bientôt beaucoup de choses à vérifier via Gboard. Par exemple, les utilisateurs qui copient et collent du contenu comportant plusieurs numéros de téléphone, adresses e-mail ou liens vers des sites Web verront que Gboard les séparera automatiquement en plusieurs options de collage. De cette façon, vous pouvez supprimer tout contenu de la liste que vous ne souhaitez pas transférer. De plus, si vous prenez une capture d’écran avec l’intention de la partager immédiatement, Gboard affichera désormais automatiquement cette capture d’écran comme suggestion à envoyer. Les utilisateurs d’Android 11 et versions ultérieures peuvent également utiliser Smart Compose dans Gboard afin qu’il puisse deviner comment vous pourriez terminer un message texte, vous pouvez donc simplement glisser pour le terminer. Enfin, la fonction Emoji Kitchen, qui permet aux utilisateurs de mélanger des emoji pour des combinaisons intéressantes, obtiendra 1 500 autocollants supplémentaires à combiner plus tard cet automne.

Ouf! C’est toute une liste de nouveaux ajouts. C’est certainement sans compter toutes les nouveautés qui arrivent via le lancement d’Android 12. Il semble que les utilisateurs d’Android aient beaucoup à découvrir et à accéder au cours des prochains mois.