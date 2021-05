Mise à jour des gagnants du Giro d’Italia

05/03/2021

Le Giro d’Italia est l’un des trois grands événements du cyclisme professionnel avec la Vuelta a España et le Tour de France. Le premier gagnant était l’Italien Luigi Ganna en 1909, alors que les cyclistes qui ont remporté le plus souvent la mythique épreuve italienne sont les Italiens Alfredo Binda Oui Splendeur Coppi et le belge Eddy Merckx avec cinq victoires chacun.

Celui de 2021 ce sera la 104e édition du Giro, un test qui n’a été interrompu qu’au cours des première et seconde guerres mondiales.

PALMARÉS ET CHAMPIONS DU GIRO DE ITALIA

2020: Tao Geoghegan Hart (Go, Grenadiers INEOS)

2019: Richard Carapaz (ECU, Movistar)

2018: Chris Froome (RU, Ciel)

2017: Tom Dumoulin (Hol, Sunweb)

2016: Vincenzo Nibali (ITA, Astana)

2015: Comptoir Alberto (ESP, Tinkoff)

2014: Nairo Quintana (COL, équipe Movistar)

2013: Vincenzo Nibali (ITA, équipe Astana Pro)

2012: Ryder Hesjedal (CAN, Garmin-Barracuda)

2011: Michèle Scarponi (ITA, Lampre-Isd)

2010: Ivan Basso (ITA, Liquigas-Doimo)

2009: Denis Menchov (RUS, Rabobank)

2008: Comptoir Alberto (ESP, Astana)

2007: Danilo Di Luca (ITA, Liquigas)

2006: Ivan Basso (ITA, Csc)

2005: Paolo Savoldelli (ITA, Discovery Channel)

2004: Damiano Cunego (ITA, Saeco)

2003: Gilberto Simoni (ITA, Saeco)

2002: Paolo Savoldelli (ITA, Index-Alexia)

2001: Gilberto Simoni (ITA, Lampre-Daikin)

2000: Stefano Garzelli (ITA, Mercatone Uno Albacom)

1999: Ivan Gotti (ITA, équipe Polti)

1998: Cadre Pantani (ITA, Mercatone Uno-Bianchi)

1997: Ivan Gotti (ITA, Saeco)

mille neuf cent quatre vingt seize: Pavel Tonkov (RHUM, Panaria-Vinavil)

Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze: Tony Rominger (SUI, Mapei-Gb)

1994: Eugeni Berzin (RUS, Gewiss-Ballan)

1993: Miguel Indurain (ESP, Banesto)

1992: Miguel Indurain (ESP, Banesto)

1991: Franc Chioccioli (ITA, Del Tongo MG)

1990: Gianni Bugno (ITA, Château d’Ax)

1989: Laurent Fignon (FRA, Système U)

1988: Andrew Hampsten (États-Unis, Seven Eleven Hoonved)

1987: Stephen Roche (IRL, Carrera)

1986: Roberto Visentini (ITA, Carrera)

1985: Bernard Hinault (FRA, La Vie Claire-Look)

1984: Francesco Moser (ITA, Gis Tuc-Lu)

1983: Giuseppe Saronni (ITA, Del Tongo-Colnago)

1982: Bernard Hinault (FRA, Renault-Elf-Gitane)

1981: Giovanni Battaglin (ITA, Inoxpran)

1980: Bernard Hinault (FRA, Renault-Gitane)

1979: Giuseppe Saronni (ITA, Scic-Bottecchia)

1978: Johan De Muynck (BEL, Bianchi-Faema)

1977: Michel Pollentier (BEL, Fiandria)

1976: Felice Gimondi (ITA, Bianchi-Campagnolo)

1975: Faust Bertoglio (ITA, Bolly Ceramica)

1974: Eddy Merckx (BEL, Molteni)

1973: Eddy Merckx (BEL, Molteni)

1972: Eddy Merckx (BEL, Molteni)

1971: Gösta Petterson (SUE, Ferretti)

1970: Eddy Merckx (BEL, Faemino)

1969: Felice Gimondi (ITA, Salvarani)

1978: Eddy Merckx (BEL, Faema) 1967: Felice Gimondi (ITA, Salvarani)

1966: Gianni Motta (ITA, Molteni)

1965: Vittorio Adorni (ITA, Salvarani)

1964: Jacques Anquetil (FRA, Saint-Raphaël)

1963: Franco Balmamion (ITA, Carpano)

1962: Franco Balmamion (ITA, Carpano)

1961: Arnaldo Pambianco (ITA, Fides)

1960: Jacques Anquetil (FRA, Fynsec)

1959: Charly Gaule (FRA, Emi-Guerra)

1958: Ercole Baldini (ITA, Legnano)

1957: Gastone Nencini (ITA, Chlorodont)

1956: Charly Gaul (FRA, guerre)

1955: Fiorenzo Magni (ITA, Nivea-Fuchs)

1954: Carlo Clerici (SUI, Guerra-Svizzera)

1953: Fausto Coppi (ITA, Bianchi)

1952: Fausto Coppi (ITA, Bianchi)

1951: Fiorenzo Magni (ITA, Ganna)

1950: Hugo Koblet (SUI, Guerra-Svizzera)

1949: Fausto Coppi (ITA, Bianchi)

1948: Fiorenzo Magni (ITA, Wilier Triestina)

1947: Fausto Coppi (ITA, Bianchi)

1946: Gino Bartali (ITA, Legnano)

1940: Fausto Coppi (ITA, Legnano) 1939: Giovanni Valetti (ITA, Fréjus)

1938: Giovanni Valetti (ITA, Fréjus)

1937: Gino Bartali (ITA, Legnano)

1936: Gino Bartali (ITA, Legnano)

1935: Vasco Bergamaschi (ITA, Maino)

1934: Guerre Learco (ITA, Maino)

1933: Alfredo Binda (ITA, Legnano)

1932: Antonio Pesenti (ITA, Wolsit)

193: Francesco Camusso (ITA, Gloria)

1930: Luigi Marchisio (ITA, Legnano)

1929: Alfredo Binda (ITA, Legnano)

1928: Alfredo Binda (ITA, Wolsit) 1927: Alfredo Binda (ITA, Legnano)

1926: Giovanni Brunero (ITA, Legnano)

1925: Alfredo Binda (ITA, Legnano)

1924: Giuseppe Enrici (ITA, -)

1923: Costante Girardengo (ITA, Maino)

1922: Giovanni Brunero (ITA, Legnano)

1921: Giovanni Brunero (ITA, Legnano)

1920: Gaetano Belloni (ITA, Bianchi)

1919: Constante Girardengo (ITA, Stucchi)

1914: Alfonso Calzolari (ITA, Stucchi)

1913: Carlo Oriani (ITA, Maino)

1912: équipe ATALA (ITA, Atala)

1911: Carlo Galetti (ITA, Bianchi)

1910: Carlo Galetti (ITA, Atala)

1909: Luigi Ganna (ITA, Atala)