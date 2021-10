Mise à jour des trains locaux des chemins de fer indiens : 100 % des services de banlieue de Mumbai à partir d’aujourd’hui ! Vérifier les détails

En raison du verrouillage de Covid-19 à partir du 22 mars 2020, le gouvernement avait complètement arrêté les services de trains locaux.

Mise à jour des trains locaux des chemins de fer indiens : compte tenu du flux accru de passagers dans les trains locaux, les chemins de fer indiens ont décidé de faire fonctionner les services de banlieue de Mumbai au niveau d’avant Covid. Selon le transporteur national, il a été décidé qu’à partir du 28 octobre 2021, les zones du chemin de fer central et du chemin de fer occidental assureront des services de trains de banlieue au niveau pré-covid, c’est-à-dire à 100% sur la division de Mumbai. En raison du verrouillage de Covid-19 à partir du 22 mars 2020, le gouvernement avait complètement arrêté les services de trains locaux. Plus tard, à partir du 15 juin 2020, les services de trains de banlieue ont été redémarrés par les chemins de fer indiens pour les catégories de services essentiels identifiées par le gouvernement de l’État et approuvées par le ministère des Chemins de fer.

Les catégories de passagers autorisées par le gouvernement de l’État du Maharashtra et approuvées par le ministère des Chemins de fer ont ensuite été élargies au mois d’août de cette année et ces dernières semaines pour voyager dans les trains de banlieue. À l’heure actuelle, les zones Central Railway et Western Railway exploitent respectivement 1702 et 1304 services de trains de banlieue sur les réseaux de la division des chemins de fer centraux et des chemins de fer de l’Ouest de Mumbai, ce qui représente 95,70 % de ses services de banlieue totaux. À partir du 28 octobre 2021, les chemins de fer zonaux, les zones centrale et occidentale exploiteront des services de trains locaux au niveau pré-covid sur la division de Mumbai, à savoir 1774 trains locaux sur les chemins de fer centraux et 1367 trains locaux sur les chemins de fer occidentaux. Seules les catégories identifiées par le gouvernement de l’État du Maharashtra et également selon le SOP publié par eux sont autorisées à voyager.

Pendant ce temps, pour la commodité des navetteurs et pour éviter l’afflux supplémentaire de passagers pendant cette saison des fêtes, le transporteur national opère un total de 668 voyages de 110 trains spéciaux de Durga Puja à Chhatha Puja cette année. Aussi, afin d’assurer la disponibilité des postes d’amarrage pendant cette ruée festive, une augmentation des autocars dans les trains réguliers est en cours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.