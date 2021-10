Mise à jour des valeurs marchandes de la Bundesliga: Kingsley Coman et Marcel Sabitzer du Bayern Munich parmi les plus grands perdants

Transfermarkt a fait une autre mise à jour de l’évaluation des joueurs de Bundesliga. 124 joueurs au total ont vu des mises à jour d’évaluation, avec des gagnants et des perdants du Bayern Munich. En tête du peloton se trouve Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Les prodiges qui ont continué à exceller dans l’élite au cours des derniers mois, comme Jude Bellingham, Florian Wirtz et Jamal Musiala, sont en hausse. Quant à Haaland, il est le deuxième joueur le plus précieux au monde et a atteint une valeur de marché record de 150 millions d’euros en Bundesliga.

« Wirtz est monté en flèche sur la scène, a été un joueur crucial pour le Bayer Leverkusen et est devenu un joueur de l’équipe nationale », a déclaré Martin Freundl, administrateur de la valeur marchande de Transfermarkt.

Les sept meilleurs joueurs de Bundesliga présentent plusieurs noms du Bayern Munich et quelques autres notables :

Florian Wirtz (65 M€)

Léon Goretzka (70 M€)

Serge Gnabry (70 M€)

Alphonso Davies (70 M€)

Jude Bellingham (70 M€)

Joshua Kimmich (90 M€)

Erling Haaland (150 M€)

En ce qui concerne les mauvaises nouvelles, il y a de gros perdants pour le Bayern Munich dans cette dernière mise à jour de la valeur marchande. Kingsley Coman est passé de 65 millions d’euros à 55 millions d’euros en raison de problèmes de forme physique persistants et devenant ainsi moins attrayant sur le marché. Non seulement cela, Coman était probablement surévalué pour commencer.

Marcel Sabitzer sur son manque de temps de jeu au Bayern : « Je n’ai pas trop envie de répondre aux questions sur ce sujet, maintenant c’est sur les matches internationaux. Mais je me suis bien installé et je me sens à l’aise. C’est amusant de travailler pour un tel grand club. Mes minutes augmenteront avec le temps » [ÖFB TV] pic.twitter.com/yi05PWqXBq – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 octobre 2021

Un autre joueur qui a perdu 10 millions d’euros est le nouveau venu Marcel Sabitzer. La baisse de valeur est due à l’abandon du poste de capitaine au RB Leipzig pour un rôle de rotation d’équipe au Bayern Munich. Sabitzer joue encore moins de minutes que prévu en Bavière. La nouvelle valeur marchande de Sabitzer est désormais de 32 millions d’euros.

Êtes-vous d’accord avec ces dernières évaluations? Faites le nous savoir dans les commentaires!