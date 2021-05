Mise à jour d’Oculus pour permettre une capture impressionnante de réalité mixte sur iPhone XS et versions ultérieures

Oculus est sur le point de publier une nouvelle mise à jour pour ses casques Quest et l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est la diffusion Live Overlay. Auparavant, capturer une vue en réalité mixte nécessitait beaucoup de matériel, mais maintenant, la nouvelle version de la diffusion en réalité mixte peut être utilisée avec un iPhone XS ou une version ultérieure.

Rapporté par The Verge, Oculus lancera d’ici peu la version 29 de son logiciel pour les casques Quest et Quest 2 et la nouvelle fonctionnalité en tête d’affiche sera le casting Live Overlay. Cette fonctionnalité simplifiera l’enregistrement d’une vue en réalité mixte de vous “en utilisant la réalité virtuelle superposée au contenu affiché dans votre casque”. Et notamment, Oculus indique que toute application VR fonctionnera avec la diffusion Live Overlay.

La fonctionnalité fonctionnera via l’application Oculus iOS mise à jour avec l’iPhone XS ou une version ultérieure, bien qu’il semble qu’Oculus ne la rendra pas disponible à tout le monde au début.

Mis en évidence par The Verge, amener la diffusion Live Overlay sur iPhone est une réalisation technique sérieuse, voici ce qu’il fallait auparavant du point de vue matériel pour capturer des images en réalité mixte:

La solution précédente de la société, son outil de capture de réalité mixte sur PC pour Quest et Rift S, nécessitait un tas de matériel coûteux, y compris une plate-forme avec 16 Go de RAM, une carte graphique décente, votre propre webcam 1080p, un routeur Wi-Fi 5 GHz, et – bien sûr – votre propre écran vert. Mais pour les utilisateurs iOS chanceux qui obtiennent la mise à jour de l’application, la fonctionnalité améliorée d’Oculus a éliminé le besoin de presque tous ces gadgets. Vous avez juste besoin de votre casque et de votre téléphone.

Pendant ce temps, Apple travaille sur son propre casque VR / AR. Plus tôt cette année, Ming-Chi Kuo a prédit que nous verrons la première itération de ce lancement en 2022 avec des lunettes AR à venir en 2025 au plus tôt.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: