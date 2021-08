Mise à jour du Bihar Panchayat Chunav 2021 : les dates des élections sont dépassées ; notification, vote, résultat, date, heure, candidats, calendrier complet – Tout ce que vous devez savoir

in

L’élection du Panchayat se déroulera sur quatre postes à l’aide d’EVM et pour deux postes à l’aide de bulletins de vote. 2,56 lakh EVM étaient nécessaires pour chaque phase. (PTI)

La notification Bihar Panchayat Election 2021 pour Gram Panchayat et Gram Kachari a été publiée aujourd’hui. Le modèle de code de conduite est également entré en vigueur avec l’annonce du calendrier du scrutin. Les élections du panchayat se dérouleront en 11 phases entre le 24 septembre et le 12 décembre. La semaine dernière, le cabinet du Bihar avait approuvé la proposition d’organiser des élections aux institutions à trois niveaux du Panchayati Raj. Le mois dernier, la commission électorale de l’État avait informé que les scrutins se tiendraient à la fois en utilisant des EVM et des bulletins de vote en raison du manque du nombre requis de machines à voter électroniques.

L’élection du Panchayat se déroulera sur quatre postes à l’aide d’EVM et pour deux postes à l’aide de bulletins de vote. 2,56 lakh EVM étaient nécessaires pour chaque phase. À l’heure actuelle, 2,1 lakh EVM ont été installés pour chaque phase. 10 pour cent des EVM ont été conservés en réserve. Jusqu’à 2 urnes lakh seront utilisées.

Bihar Panchayat Chunav 2021 : date de vote, bureaux de vote et phases par district

Le commissaire aux élections de l’État, Deepak Prasad, a informé aujourd’hui que si le scrutin se déroulera en 10 phases dans la plupart des districts, il se déroulera en 11 phases dans les zones touchées par les inondations. Plus de 1 lakh 13 mille (1 13 891) bureaux de vote seront installés dans 8072 panchayats pour les élections. Pour la première fois dans l’État, les élections au Panchayat se déroulent en 11 phases. Le scrutin du panchayat marquera le tout premier scrutin dans lequel les EVM et les bulletins de vote seront utilisés.

Première phase : 24 septembre – 12 blocs de 10 quartiers

Deuxième phase : 29 septembre – 48 blocs de 34 quartiers

Troisième phase : 8 octobre – 50 blocs de 35 quartiers

Quatrième phase : 20 octobre – 53 blocs de 36 districts

Cinquième phase : 24 octobre – 38 districts dans 58 blocs

Sixième phase : 3 novembre – 57 blocs de 37 districts

Septième phase : 15 novembre – 63 blocs de 37 districts

Huitième phase : 24 novembre – 55 blocs de 36 districts

Neuvième phase : 29 novembre – 53 blocs de 35 districts

10ème phase : 8 décembre – 54 blocs de 34 quartiers

11ème phase : 12 décembre – 38 blocs de 20 quartiers

Bihar Panchayat Chunav 2021 : Démographie des électeurs

Un total de 6 crores 38 lakh 94 000 737 électeurs sont éligibles pour élire des représentants pour 2 lakh 55 000 22 postes. Parmi ceux-ci, il y a 3 35 80 487 votants masculins et 3 03 11 779 votants féminins tandis que 2471 sont des électeurs du troisième sexe.

Bihar Panchayat Chunav 2021 : postes, candidats

Environ six membres du personnel électoral seront déployés dans chaque isoloir. Un lakh de forces de sécurité sera déployé pour assurer des élections libres et équitables. Des élections auront lieu pour environ 2,5 postes lakh. Dans le cadre des sondages Panchayat, les électeurs éliront Mukhiya, membre de la paroisse, membre Panchayat Samiti, membre Zila Parishad, Panch et Sarpanch. Il y a 8072 postes de Mukhiya, 113307 de membres de Gram Panchayat, 11104 de membres de Panchayat Samiti, 1160 de membres de Zila Parishad, 8072 de Gram Kachari Sarpanch et 113307 de panchs. Il y a un total de 2.55.022 sièges.

Bihar Panchayat Chunav 2021 : Heure des votes et résultat

Selon les rapports, le vote aura lieu entre 7h30 et 17h00 tout en respectant tous les protocoles COVID-19. Le résultat sera annoncé à 72 heures (trois jours) du dernier jour des scrutins (12 décembre).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.