Mise à jour du campus du Bayern Munich : Justin Che reste à Dallas… pour l’instant ; matchs amicaux du FCB II ; Moj et Altintop prennent le contrôle des U-17 ; et plus!

Après un prêt solide avec le Bayern II, les officiels se sont rendus au Texas cette semaine pour négocier le transfert du défenseur Justin Che. Il semble cependant que ces pourparlers ne se soient pas déroulés comme prévu et le Che restera à Dallas pour le moment.

“Justin Che a joué pour l’équipe du FC Bayern U23 au cours des 6 derniers mois et s’en est très bien sorti”, a déclaré le directeur du campus du Bayern, Jochen Sauer. « Justin est un jeune joueur talentueux, et nous nous attendons à ce qu’il ait une carrière très réussie. Il restera un joueur du FC Dallas à court terme.

La dernière phrase ressort de la déclaration de Sauer — « rester un joueur du FC Dallas à court terme ». Che revient actuellement dans une équipe de Dallas qui souffre de nombreuses blessures en défense, il est donc très probable que Che soit en ligne pour les minutes de la première équipe en MLS. De plus, avec l’entraîneur-chef des États-Unis, Gregg Berhalter, qui devrait appeler différents joueurs pour la Gold Cup de la CONCACAF cet été que lors de la récente finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, il est possible que Che se retrouve également à y jouer.

Ne soyez pas surpris si le Bayern pousse le Che cet hiver.

Bayern II programme des matchs amicaux de pré-saison (FCBayern)



En préparation de sa saison de retour en Regionalliga, le Bayern II a programmé deux matches amicaux. Samedi, les jeunes Bavarois affronteront le VfR Garching. Puis, la semaine prochaine, le Bayern II se rendra à Memmingen pour un camp d’entraînement d’une semaine. Le camp comprendra un match amical contre le club suisse de première division Saint-Gall.

La saison de Regionalliga commencera le week-end du 15 juillet, c’est donc un revirement très rapide pour le Bayern II cet été suite à sa relégation de la 3.Liga.

Alexander Moj et Halil Altintop reprennent officiellement les U-17 (FCBayern)



Dans une décision annoncée en avril, Alexander Moj et Halil Altintop ont officiellement pris en charge l’équipe U-17 du Bayern. Ils passent de l’équipe U-16 du club, et heureusement pour eux, la plupart de cette équipe passe avec eux aux U-17. Dix-neuf les enfants de l’équipe U-16 font la transition vers les U-17, et ils ont commencé leur première séance d’entraînement lundi.

L’ancien gardien de Bundesliga Simon Jentzsch sera l’entraîneur des gardiens de l’équipe pour la saison à venir, passant également des U-16.

Le club continue de finaliser les plans de pré-saison. Jusqu’à présent, un match contre Hoffenheim est prévu ainsi qu’un tournoi à Budapest du 25 au 31 juillet.

Buchmann, Ibrahimovic, Wanner promus chez les U-19 (Spox)



À l’approche de la saison à venir, le Bayern déplacerait trois jeunes joueurs talentueux vers l’équipe U-19 avant la saison à venir. Ces joueurs sont Tarek Buchmann, Arijon Ibrahimovic et Paul Wanner.

Les trois joueurs ont été transférés aux U-17 la saison dernière, et même sans la saison 2020/21 en raison de COVID, le trio est jugé suffisamment talentueux pour passer directement aux U-19 pour la saison à venir. Buchman n’a que 16 ans, tandis qu’Ibrahimovic et Wanner sont encore plus jeunes à seulement 15 ans.

Les U-19 commenceront à s’entraîner le 21 juin, il est donc probable que nous obtenions une confirmation des promotions à ce moment-là.