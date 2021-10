Mise à jour du chèque de relance californien: nouveau paiement à venir mardi

Plusieurs centaines de milliers de chèques de relance seront envoyés cette semaine – demain, pour être plus précis. C’est selon les données sur le programme Golden State Stimulus II, avec la dernière mise à jour du contrôle de relance californien montrant que quelque 705 000 paiements sont à venir mardi.

Selon plusieurs reportages locaux, les paiements sont versés aux résidents californiens admissibles qui ne gagnent pas plus de 75 000 $ de revenu brut ajusté. Cela vient, bien sûr, car les contrôles de relance continuent également d’émaner du niveau fédéral. Ces nouveaux chèques ont commencé à sortir fin août, avec une autre vague envoyée aux Californiens éligibles en septembre. Les fonds fédéraux de lutte contre la pandémie de l’État, plus un excédent budgétaire de 75,7 milliards de dollars de l’État, financent les chèques. Et selon The Orange County Register, après cette nouvelle vague de paiements, l’État aura versé 2,33 milliards de dollars d’aide liée à la pandémie aux résidents californiens à revenu moyen.

Mise à jour du chèque de relance californien – nouveau paiement mardi

L’État a alloué 480 millions de dollars à l’effort Golden State Stimulus II. Et cet argent est distribué par le California Franchise Tax Board.

Certaines familles ayant des personnes à charge admissibles recevront jusqu’à 1 100 $. Mais le principal paiement par chèque de relance envoyé ici est de 600 $.

Le premier tour des chèques Golden State Stimulus II comprenait quelque 600 000 paiements et a été remis aux résidents californiens éligibles à la fin du mois d’août. Un deuxième lot a envoyé des chèques en septembre à environ 2 millions de Californiens. L’administration du gouverneur Gavin Newsom a fait pression pour ces chèques de relance de 600 $ plus tôt cette année. Et selon les responsables californiens, ils sortent désormais toutes les deux semaines. Ils représentent également une sorte de quatrième paiement de relance pour de nombreux résidents de l’État.

Les chèques s’enchaînent

Soit dit en passant, tout cela se produit en même temps que d’autres chèques de relance seront bientôt envoyés par le gouvernement fédéral.

Le quatrième des six chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants sortira dans un peu moins de deux semaines. Le 15 octobre est la date de celui-ci, et comme les trois vérifications mensuelles précédentes du crédit d’impôt pour enfants, il ajoutera plusieurs centaines de dollars aux comptes bancaires des bénéficiaires. Et il n’y aura que deux autres chèques dans cette série à suivre. Un le 15 novembre, tandis que le sixième et dernier contrôle arrivera le 15 décembre.

Comme le montre notre mise à jour du contrôle de relance californien, entre-temps, ces types de paiements se produisent également en dehors du gouvernement fédéral. Consultez notre article précédent ici pour un aperçu de ces efforts similaires.

Ils incluent le Michigan, par exemple, qui a envoyé des paiements allant jusqu’à 3 000 $ aux enseignants qui ont travaillé à l’école au cours de l’année. D’autres enseignants et membres du personnel de soutien ont reçu 500 $. Et au Tennessee et en Géorgie, les enseignants à temps plein et les administrateurs ont reçu 1 000 $, dont 500 $ vont aux enseignants à temps partiel.