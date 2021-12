Mise à jour du classement du Soulier d’Or 2021-22

23/12/2021

Le à 21:38 CET

Le combat pour classement du Soulier d’Or 2021-22 continue de vivre de nouveaux chapitres dans cette dernière ligne droite de l’année.

A ce jour, l’attaquant norvégien de Molde, Ohi Omoijuanfo, est le leader du Soulier d’Or avec 40,5 points (27 buts), devant Thomas Lehne Olsen, du Norvégien Lillestrom SK. Les deux n’ont plus la possibilité de s’ajouter car le championnat des pays nordiques est terminé.

LEWANDOWSKI, ‘TOP 3’

Avec l’avancée des grands championnats européens, ils figurent déjà dans les premières places des le classement Soulier d’Or 2021-22 les joueurs aiment Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic, Mohamed salah, Patrik Schick, Karim Benzema, Erling haaland Oui Ciro Immobile.

CLASSEMENT BOTTE D’OR 2021-22

Ohi Omoijuanfo (Molde) : 40,5 points (27 buts) *Thomas Olsen (Lillestrom SK) : 39 points (26 buts) *Robert Lewandowski (Bayern) : 38 points (19 buts)Veton Berisha (V. Stavanger) : 33 points (22 buts) *Patrik SCHICK (Leverkusen) : 32 points (16 buts)Dusan VLAHOVIC (Fiorentina) : 32 points (16 buts)Karim Benzema (Real Madrid) : 30 points (15 buts)Mohamed SALAH (Liverpool) : 30 points (15 buts)Mikkel dahl (HB Torshavn) : 27 points (27 buts) *Ricardo Gomes (P. de Belgrade) 27 points (18 buts) *Erling HALANDE (B. Dortmund) : 26 points (13 buts)Ciro IMMOBILIER (Lazio): 26 points (13 buts)

* Les buts marqués dans les cinq principaux championnats européens (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et Ligue1) sont évalués à deux points. Les buts marqués dans les ligues entre le sixième et le vingt et unième valent un point et demi.

La botte dorée Il s’agit d’un prix décerné chaque année par les médias sportifs qui font partie des médias sportifs européens et qui est délivré sans interruption depuis 1968.

PALMARÉS BOTTES D’OR

2020-21 – R. Lewandowski (Bayern) : 41 buts (82 points)

2019-20 – C. Immobile (Lazio): 36 buts (72 points)

2018-19 – L. Messi (Barcelone) : 36 buts (72 points)

2017-18 – L. Messi (Barcelone) : 34 buts (68 points)

2016-17 – L. Messi (Barcelone) : 37 buts (74 points)

2015-16 – L. Suarez (Barcelone) : 40 buts (80 points)

2014-15 – C. Ronaldo (R. Madrid) : 48 buts (96 points)

2013-14 – C. Ronaldo (R. Madrid) et L. Suárez (Liverpool) : 31 buts (62 points)

2012-13 – L. Messi (Barcelone) : 46 buts (92 points)

2011-12 – L. Messi (Barcelone) : 50 buts (100 points)

2010-11 – C. Ronaldo (R. Madrid) : 40 buts (80 points)

2009-10 – L. Messi (Barcelone) : 34 buts (68 points)