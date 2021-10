Mise à jour du classement Espabox avec de nouveaux combattants et des absences dues à l’inactivité

Dans la dernière mise à jour du Classement Espabox, il y a eu des changements dans certains pesos.

En raison de la pandémie, le mandat est prolongé sans combat pour être considéré comme inactif, d’un an et demi à deux ans et demi. Concernant les étrangers résidents, d’un à deux ans. Ceux qui dépassent cette période ont été retirés du classement.

Et certains combattants étrangers résidents ont été incorporés tels que Eduardo Valverde en super-léger, David Cabrera chez les poids welters, Ismaël Flores dans le super poids welter, Anouar El Ochchi et Ioan Lutic dans les poids moyens et Carlos Lamela dans le lourd léger.

Mise à jour du nouveau Classement de la boxe professionnelle espagnole à 13 / Octobre / 21, avec la collaboration du World Reference Web of Records BOXREC, à partir duquel ESPABOX est l’éditeur exclusif pour l’Espagne et le Portugal.

En cliquant sur la photo de chaque boxeur, la fiche détaillée de chaque boxeur apparaît dans Boxrec.

Dans le classement sont 236 boxeurs et 29 boxeurs.

ICI VOUS POUVEZ ENTRER.

nous avons incorporé Un moteur de recherche au-dessus des catégories de poids. En mettant le nom, il n’est pas nécessaire de toucher à l’entrée ou à la loupe, la catégorie de poids où se trouve le combattant que vous recherchez se trouve en dessous, et en cliquant sur la case qui apparaît vous accédez au classement où il se trouve. Il ne s’agira que de trouver votre position. Ci-dessous, nous voyons un exemple: