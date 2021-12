Mise à jour du classement Soulier d’Or 2021/22

12/12/2021

La classement du Soulier d’Or 2021-22 mis à jour. A ce jour, l’attaquant norvégien de Molde, Ohi Omoijuanfo, est le co-leader du Soulier d’Or avec 39 points (26 buts), le même que Thomas Lehne Olsen, du Norvégien Lillestrom SK.

Ceux qui sont déjà entrés dans le « top 10 » du classement Soulier d’or 2021-22 sont Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic, Mohamed Salah, Ciro Immobile, Patrik Schick et Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a inscrit le but qui a ouvert le score lors du derby face à l’Atlético de Madrid et compte déjà 26 points avec ses 13 réalisations.

CLASSEMENT BOTTE D’OR 2021-22

Ohi Omoijuanfo (Molde) : 39 points (26 buts) *Thomas Lehne Olsen (Lillestrom SK) : 39 points (26 buts) *Veton Berisha (Viking Stavanger) : 33 points (22 buts) *Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 32 points (16 buts)Dusan VLAHOVIC (Fiorentina) : 30 points (15 buts)Mohamed SALAH (Liverpool) : 28 points (14 buts)Patrik SCHICK (Leverkusen) : 28 points (14 buts)Mikel Dahl (HB Tórshavn) : 27 points (27 buts) *Ricardo Gomes (Partizan Belgrade) 27 points (18 buts) *Karim Benzema (Real Madrid) : 26 points (13 buts)Ciro IMMOBILIER (Lazio): 26 points (13 buts)Henri Anier (Paide Linnameeskond) : 26 points (26 buts) *Zakaria Beglarishvili (FCI Levadia) : 24 points (24 buts) *Erling HALANDE (Borussia Dortmund) : 22 points (11 buts)

* Les buts marqués dans les cinq principaux championnats européens (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et Ligue1) sont évalués à deux points. Les buts marqués dans les ligues entre le sixième et le vingt et unième valent un point et demi.

La Soulier d’Or 2021/2022 Il s’agit d’un prix décerné chaque année par les médias sportifs qui font partie des médias sportifs européens et qui est délivré sans interruption depuis 1968.