Mise à jour du contrôle de relance : 2,2 millions de nouveaux paiements viennent d’être effectués

Quelques millions de chèques de relance supplémentaires sont maintenant en route pour les contribuables américains. Il s’agit d’un développement que nous rapportons depuis quelques mois maintenant. Mais il s’agit d’une mise à jour du contrôle de relance qui, comme les paiements eux-mêmes, sera récurrente, au moins jusqu’à la fin de cette année.

Jeudi, l’IRS a mis tout le monde au courant de l’état de sa distribution de cette dernière tranche de liquidités de relance. C’est quelque chose que l’IRS dit qu’il fait sur une base hebdomadaire. Et cela découle de l’argent mis à disposition par la législation de relance de 1,9 billion de dollars de mars. Depuis la dernière mise à jour de l’agence, jusqu’au 21 juillet, elle a maintenant distribué plus de 2,2 millions de chèques supplémentaires d’une valeur collective dépassant les 4 milliards de dollars. Voici ce que vous devez savoir d’autre sur cette dernière mise à jour, surtout si vous attendez l’un de ces contrôles. Ces chèques, soit dit en passant, étant le troisième paiement de relance pour généralement 1 400 $ que la loi de relance a rendu possible.

Mise à jour du contrôle de stimulation

Ces 2,2 millions de chèques auxquels nous faisons référence ne sont pas les paiements du crédit d’impôt pour enfants dont nous avons également parlé ces dernières semaines (même s’ils sont très similaires). Ceux-ci font référence à la série de paiements mensuels de six chèques que les familles avec enfants admissibles ont également commencé à recevoir. Ils sont liés à une augmentation du crédit d’impôt fédéral pour enfants. Quel que soit le montant pour lequel les familles ont été approuvées, il a essentiellement été réduit de moitié, la seconde moitié venant l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt. Les bénéficiaires recevront la première moitié sous la forme de six chèques mensuels. Ceux-ci ont commencé à sortir le 15 juillet.

Ces nouveaux paiements auxquels nous faisons référence mettent le troisième chèque de relance dans les comptes bancaires et les boîtes aux lettres des destinataires. Après les premier et deuxième paiements de relance l’année dernière (pour 1 200 $ et 600 $, respectivement).

Données de l’IRS

Environ 1,3 million de ces nouveaux paiements sont allés à des destinataires pour lesquels l’IRS n’avait pas auparavant les détails nécessaires pour envoyer un chèque. Mais le bénéficiaire a cependant récemment déposé une déclaration de revenus. Ces paiements incluent également les chèques pour les personnes qui ont déjà reçu un paiement sur la base des informations contenues dans leur déclaration de revenus 2019. Cependant, ils ont également récemment déposé une déclaration de revenus 2020. Et en raison des détails contenus dans la nouvelle déclaration, ils sont devenus admissibles à un paiement plus important. Au cours des six dernières semaines, l’IRS a envoyé plus de 900 000 de ce deuxième type de paiement. Ce sont des chèques dits « plus-up ». Leur valeur totale est de plus de 1,6 milliard de dollars, selon la nouvelle mise à jour du contrôle de relance de l’agence fiscale.

Il n’y a pas encore de mot sur un quatrième contrôle de relance. Les rumeurs et les spéculations continuent cependant de circuler. Les particuliers peuvent consulter l’outil Get My Payment sur l’IRS pour suivre l’état de tout paiement de relance en cours. Et ils peuvent également en savoir plus sur les paiements à impact économique sur le site Web de l’IRS.

