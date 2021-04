Mise à jour du Maharashtra Covid-19: restaurants, bars et centres commerciaux fermés pendant une semaine à Pune

Les organismes de l’industrie ont déclaré qu’il était difficile pour les petites entreprises qui n’avaient pas les ressources nécessaires pour organiser ou louer des véhicules pour transporter les employés.

Un couvre-feu strict de 12 heures entre 18 heures et 6 heures du matin a été imposé dans le district de Pune pendant sept jours, à compter de samedi. L’administration du district de Pune a également annoncé vendredi que les centres commerciaux, bars, restaurants, salles de cinéma et services de bus de Pune seraient fermés pendant les sept prochains jours. Seule la livraison à domicile de nourriture sera autorisée. Tous les lieux de culte seront également fermés.

Il n’y a pas de verrouillage, cependant, et l’industrie manufacturière et les bureaux continueront de fonctionner. Les bureaux seront autorisés à fonctionner avec une participation de 50% du personnel. Les entreprises devront organiser le transport de leurs employés.

La décision d’imposer le couvre-feu a été prise après une réunion de révision entre le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, l’administration du district et les élus de Pune.

Seuls les services essentiels seront autorisés pendant les heures de couvre-feu. À l’exception des funérailles et des mariages, aucun rassemblement politique, social ou religieux ne sera autorisé. Les écoles et les collèges ont été fermés jusqu’au 30 avril, mais les examens des classes X et XII se dérouleront comme prévu.

Le commissaire divisionnaire Saurabh Rao a déclaré qu’une voie intermédiaire devait être trouvée pour faire face à la flambée des cas de Covid-19 et réduire la vitesse de transmission du virus. Pune a vu plus de 8 000 cas pendant trois jours consécutifs et un taux de positivité de 32%. Les experts de la santé ont averti qu’à ce rythme, Pune aurait 9000 cas quotidiens dans les prochains jours, a déclaré Rao.

Le district a signalé 8 011 nouveaux cas vendredi avec 65 décès. Le bilan total des morts de Covid-19 à Pune a franchi la barre des 10 000 et a atteint 10 039 vendredi matin. Selon l’expérience de l’année dernière, cette vague durera probablement quatre à cinq semaines, a déclaré Rao.

Les organismes de l’industrie – la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mahratta (MCCIA) et CII-Pune – ont été soulagés qu’un verrouillage complet n’ait pas été annoncé.

Le président de la MCCIA et CMD de Pinnacle Industries, Sudhir Mehta, a toutefois déclaré que l’incertitude accrue avait perturbé la main-d’œuvre migrante interétatique et intra-étatique et que cela allait nuire au processus de reprise.

Deepak Garg, président du conseil zonal de CII Pune et directeur général de Sany Heavy Industry India, a déclaré que la suspension des services de bus publics aurait un impact sur les MPME et leurs travailleurs.

Les organismes de l’industrie ont déclaré qu’il était difficile pour les petites entreprises qui n’avaient pas les ressources nécessaires pour organiser ou louer des véhicules pour transporter les employés.

CII-Pune et MCCIA ont déclaré que la fermeture des services de bus affecterait également le personnel de l’hôpital et les citoyens voyageant pour la vaccination. Ils ont appelé le gouvernement central à ouvrir la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans et à donner la priorité à des endroits comme Pune qui sont parmi les plus touchés par la pandémie.

Outre l’imposition de ces restrictions, l’administration se concentrera sur la gestion des lits, la gestion des hôpitaux et l’augmentation de la vaccination à un lakh par jour. L’administration du district travaillait également à augmenter les lits d’hôpitaux pour atteindre les niveaux de pointe de 2020 d’ici le 5 avril, a déclaré Rao.

Les hôpitaux jumbo Covid-19 de Pune et Pimpri Chinchwad fonctionnent à pleine capacité et les ventilateurs inutilisés dans certaines parties du district sont détournés vers la ville de Pune. Environ 525 lits ont été ajoutés jeudi et vendredi et 250 autres lits seront ajoutés la semaine prochaine.

