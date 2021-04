Mise à jour du marché de midi: les 10 actions les plus actives aujourd’hui | InvestorPlace Aller au contenu

L’OCGN est en tête de la liste d’aujourd’hui

Par William White, rédacteur InvestorPlace 23 avril 2021, 13 h 01 HAE 23 avril 2021

Vendredi est à mi-chemin et cela signifie qu’il est temps de mesurer les actions qui voient le plus de mouvement aujourd’hui dans notre mise à jour du marché de midi. Nous voyons de nombreuses actions technologiques apparaître sur la liste aujourd’hui, beaucoup d’entre elles voyant les prix des actions augmenter.

Cependant, les investisseurs voudront s’arrêter une seconde et jeter un coup d’œil aux plus grands mouvements pré-marché de ce matin. Ce contexte supplémentaire peut aider à comprendre pourquoi certaines des actions de cette liste connaissent autant de mouvements aujourd’hui.

Maintenant que cela est réglé, plongeons-nous dans la mise à jour du marché de midi pour vendredi.

Mise à jour du marché de midi

Ocugen (NASDAQ:OCGN) a augmenté de 38,1% avec plus de 309 millions d’actions changeant de mains. C’est un saut majeur par rapport à son volume de négociation moyen quotidien de 61,6 millions d’actions.

MicroVision (NASDAQ:MVIS) sont en hausse de 41% aujourd’hui, alors que plus de 72 millions d’actions sont échangées. À titre de comparaison, le volume quotidien moyen des transactions de l’action n’est que d’environ 14,8 millions d’actions.

Se casser (NYSE:SE CASSER) est en légère hausse alors que plus de 64 millions d’actions changent de mains. C’est en hausse par rapport à son volume de négociation moyen quotidien de 22,8 millions d’actions.

Intel (NASDAQ:INTC) est à la hausse avec des actions en baisse de près de 6%, 49 millions d’actions échangées. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 31 millions d’actions.

Nio (NYSE:NIO) est à mi-chemin sur la liste avec des actions en hausse de 2,6% et environ 47 millions d’actions changeant de mains. Son volume d’échange quotidien moyen est de 94 millions d’actions.

Pomme (NASDAQ:AAPL) sont en hausse de près de 2% avec plus de 32 millions d’actions échangées. Le volume de négociation moyen quotidien de la société est de 105 millions d’actions.

Skillz (NYSE:SKLZ) vient ensuite avec des actions en hausse de 2,9% et quelque 32,8 millions d’actions négociées. C’est plus du double de son volume de négociation quotidien moyen de 15,4 millions d’actions.

Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) grimpe de 4,8% et plus de 31 millions d’actions ont changé de mains. Son volume d’échange quotidien moyen est de 42,6 millions d’actions.

American Airlines (NASDAQ:AAL) est en hausse de 4,6% avec 27 millions d’actions échangées. C’est en dessous de son volume de négociation quotidien moyen de 51,9 millions d’actions.

Gerdau (NYSE:GGB) termine la mise à jour du marché de midi avec des actions en baisse de 2,4% et plus de 24 millions d’actions négociées. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est de 13,1 millions d’actions.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

