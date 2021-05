Mise à jour du marché de midi: Les 10 actions les plus performantes de jeudi | InvestorPlace Aller au contenu

F mène le peloton

Par William White, rédacteur InvestorPlace 20 mai 2021, 12 h 51 HE 20 mai 2021

Nous avons atteint la moitié de la négociation jeudi et cela signifie qu’il est temps pour une mise à jour du marché de midi. Jetons un coup d’œil aux actions les plus performantes de la journée ci-dessous.

Mais avant ça. Envisagez de jeter un coup d’œil rapide sur les plus grands gagnants et perdants avant la mise en marché. Le contexte supplémentaire peut aider les traders à comprendre pourquoi certaines actions évoluent comme elles le sont dans notre mise à jour du marché de midi aujourd’hui.

Cela dit, voyons comment les meilleures actions se portent aujourd’hui!

Mise à jour du marché de midi

Moteur Ford (NYSE:F) a augmenté de plus de 13% aujourd’hui, 26,8 millions d’actions ayant changé de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de la société est de 2,8 millions d’actions.

Vierge Galactique (NYSE:SPCE) sont en hausse de plus de 9% alors que 68 millions d’actions se négocient. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 12,5 millions d’actions.

Globalstar (NYSEAMERICAIN:GSAT) vient ensuite avec des actions en hausse de près de 7% et environ 16 millions de mains changeantes. Cela se rapproche de son volume de négociation moyen quotidien de 19 millions d’actions.

XPeng (NYSE:XPEV) le stock grimpe de plus de 4% alors que plus de 9 millions d’unités s’échangent. C’est toujours en dessous de son volume de négociation quotidien moyen de 18,2 millions d’actions.

Groupe de divertissement musical Tencent (NYSE:TME) voit son action bondir de plus de 4% alors que quelque 7 millions d’actions s’échangent. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est plus proche de 26,7 millions d’actions.

ADT (NYSE:ADT) fait également partie de ceux dont les actions ont augmenté de plus de 4% puisque plus de 6 millions d’actions changent de mains. C’est au-dessus de son volume de négociation moyen quotidien de 4,4 millions d’actions.

Sunrun (NASDAQ:COURS) les actions brillent de plus de 4% de plus alors que plus de 5 millions d’actions s’échangent. Cela se rapproche rapidement de son volume de négociation moyen quotidien de 6,4 millions d’actions.

Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV) voit les parts augmenter de plus de 3% alors qu’environ 5 millions d’unités changent de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est d’environ 28,8 millions d’actions.

Li Auto (NASDAQ:LI) est également en hausse de plus de 3% alors que quelque 8 millions d’actions sont transférées. C’est toujours en dessous de son volume de négociation moyen quotidien de 14,3 millions d’actions.

ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) clôt la mise à jour du marché de midi avec des actions en hausse de plus de 3% et environ 21 millions d’unités négociées. L’action voit un volume de négociation moyen quotidien de 43,3 millions d’actions.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

