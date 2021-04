Mise à jour du marché de midi: Les 10 crypto-monnaies les plus actives aujourd’hui

Nous plongeons dans une mise à jour du marché de midi pour lundi, mais au lieu des actions, nous examinons ce que font les plus grands noms de la crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies gagnent en popularité auprès des investisseurs qui cherchent à essayer quelque chose de différent des actions ou d’autres actifs physiques. L’attrait de la crypto inclut la liberté qu’elle apporte des monnaies fiduciaires. Les investisseurs n’ont pas non plus à s’inquiéter de la fermeture des marchés car les échanges cryptographiques sont ouverts 24h / 24 et 7j / 7.

Maintenant que nous avons les bases couvertes, plongeons dans une liste des crypto-monnaies les plus actives aujourd’hui.

Mise à jour du marché de midi

Attache (CCC:USDT-USD) commence la liste avec la crypto légèrement en baisse et le volume sur 24 heures se situe à plus de 173 milliards de dollars.

Bitcoin (CCC:BTC-USD) prend la deuxième place sur la liste avec une légère baisse et un volume sur 24 heures de 65 milliards de dollars.

Ethereum (CCC:ETH-USD) vient ensuite avec la crypto chutant de près de 1% et un volume sur 24 heures de 33 milliards de dollars.

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) grimpe de 26,6% au moment de la rédaction de cet article alors que la crypto-monnaie meme voit le volume sur 24 heures dépasser 31 milliards de dollars.

XRP (CCC:XRP-USD) est en baisse de 2,1% avec un volume sur 24 heures atteignant plus de 17 milliards de dollars.

Litecoin (CCC:LTC-USD) est la prochaine crypto sur la liste avec une baisse de 2% et un volume de négociation sur 24 heures légèrement supérieur à 9 milliards de dollars.

Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD) est en légère baisse en ce moment et son volume de négociation sur 24 heures s’élève à plus de 8,5 milliards de dollars.

Binance USD (CCC:BUSD-USD) est pour la plupart immobile aujourd’hui car elle enregistre un volume de négociation sur 24 heures d’environ 7,7 milliards de dollars.

Néo (CCC:NEO-USD) est l’avant-dernier sur la liste avec des jetons grimpant de 21,6% et un volume de négociation sur 24 heures d’un peu plus de 7,7 milliards de dollars.

Pièce Binance (CCC:BNB-USD) clôt la mise à jour du marché de midi avec la crypto en hausse de 7,1% et le trading sur 24 heures à environ 6,8 milliards de dollars.

