Mise à jour du marché de midi: Les 10 cryptos les plus performants pour lundi

Nous sommes à mi-chemin de la négociation pour lundi et cela signifie qu’il est temps pour une mise à jour du marché de midi. Aujourd’hui, nous examinons les 10 cryptos les plus performants de la journée.

Il y a en fait beaucoup de nouvelles cryptographiques qui méritent d’être examinées aujourd’hui. La scène suscite aujourd’hui un intérêt majeur de la part des investisseurs. Cela comprend des prévisions de prix mises à jour, de nouveaux cryptos à vérifier, et plus encore.

Maintenant que vous êtes au courant de ce qui se passe avec les cryptos aujourd’hui, examinons les plus performants dans notre mise à jour du marché de midi.

Mise à jour du marché de midi

Polygone (CCC:MATIC-USD) commence avec la crypto-rubrique 105% plus élevée sur une période de 24 heures.

Fabricant (CCC:MKR-USD) vient ensuite, car la crypto est plus élevée de 88% sur une période de 24 heures.

Yearn.Finance (CCC:YFI-USD) rejoint la liste en grimpant de plus de 72% plus haut sur une période de 24 heures.

TrustSwap (CCC:SWAP-USD) prend sa place sur la liste avec la crypto augmentant de près de 71% sur une période de 24 heures.

Harmonie (CCC:UN-USD) marque la moitié du chemin avec la crypto augmentant d’environ 68% sur une période de 24 heures.

Réseau OMG (CCC:OMG-USD) lance la deuxième moitié de la liste avec la crypto en hausse de plus de 65% sur une période de 24 heures.

PancakeSwap (CCC:CAKE-USD) est juste derrière, la crypto augmentant de près de 63% sur une période de 24 heures.

Nexo (CCC:NEXO-USD) prend sa place sur la liste avec la crypto assis environ 61% plus haut sur une période de 24 heures.

WazirX (CCC:WRX-USD) est sur la liste alors que la crypto décolle avec une augmentation de près de 60% sur une période de 24 heures.

Uniswap (CCC:UNI-USD) clôt la mise à jour du marché de midi des cryptos les plus performants en hausse de près de 60% sur une période de 24 heures.

Il y a encore plus de nouvelles cryptographiques à explorer pour les investisseurs intéressés.

Cela comprend une ventilation de Stellaire (CCC:XLM-USD) à mesure qu’il augmente aujourd’hui, ainsi que les prévisions de prix pour Polygon et Cardano (CCC:ADA-USD). Vous pouvez consulter ces histoires sur les liens ci-dessous.

Plus de nouvelles crypto pour lundi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

