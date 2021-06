Mise à jour du marché de midi : les 10 principales actions en mouvement aujourd’hui

Nous sommes à mi-chemin de mercredi et cela signifie qu’il est temps de revenir sur le marché pour voir comment les actions se comportent avec une mise à jour de midi.

Il y a beaucoup d’activité aujourd’hui avec Reddit augmentant certaines actions tandis que d’autres chutent après s’être déjà ralliées cette semaine. Cela fait une sacrée journée de trading active avec de nombreuses actions connaissant un mouvement majeur.

Je dois également suggérer d’examiner les actions les plus performantes pendant les échanges pré-marché. Le contexte supplémentaire est utile lorsque vous examinez l’évolution des actions au milieu de la journée. Vous pouvez trouver cette information sur ce lien.

Dans cet esprit, examinons ci-dessous les principales actions en mouvement pour aujourd’hui !

Mise à jour du marché de midi : les principales actions en mouvement

Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV) l’action commence avec des actions en baisse d’environ 18% alors que quelque 233 millions changent de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 35,6 millions d’actions.

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) l’action est en hausse avec une chute des actions de plus de 5% alors que plus de 203 millions d’actions se déplacent. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 12,8 millions d’actions.

Divertissement AMC (NYSE :AMC) l’action rejoint la liste avec des actions en baisse de près de 10 % et plus de 79 millions d’actions changeant de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 141,7 millions d’actions.

Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) voit son action bondir de près de 17% avec environ 72 millions d’actions négociées. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 8,4 millions d’actions.

La mûre (NYSE :BB) l’action chute de plus de 3% avec plus de 52 millions d’actions en mouvement. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 36 millions d’actions.

Tilray (NASDAQ :TLRY) l’action gagne plus de 7% alors que quelque 47 millions d’actions changent de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 24,9 millions d’actions.

Financière TCF (NASDAQ :TCF) la négociation est actuellement interrompue, mais pas avant qu’environ 53,4 millions d’actions ne soient déplacées. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 1,7 million d’actions.

Moteur Ford (NYSE :F) l’action est en légère baisse aujourd’hui alors que 30 millions d’actions ont été négociées. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 80,2 millions d’actions.

Itau Unibanco (NYSE :ITUB) l’action gagne environ 2% avec quelque 28 millions d’actions en mouvement. Le volume quotidien moyen des transactions de l’action est de 37,1 millions d’actions.

General Electric (NYSE :GE) l’action a clôturé la mise à jour du marché de midi avec des actions en baisse de plus de 1% et quelque 26 millions en mouvement. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 70,2 millions d’actions.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

