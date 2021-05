Mise à jour du marché de midi pour vendredi: les 10 actions les plus actives aujourd’hui

C’est le dernier jour de négociation de la semaine et InvestorPlace n’est pas en reste. Cela signifie que vous ne devriez pas non plus! Alors venez avec nous alors que nous examinons les actions les plus actives dans notre mise à jour du marché de midi pour vendredi.

Source: Shutterstock

Bien sûr, les investisseurs voudront un contexte supplémentaire pour le trading aujourd’hui avant d’entrer dans la mise à jour du marché de midi. Cela comprend la performance des actions dans le trading pré-marché. Heureusement, nous l’avons préparé sur ce lien.

Maintenant que vous êtes tous au courant, voyons quelles actions sont les plus actives vendredi midi.

Mise à jour du marché de midi

Ocugen (NASDAQ:OCGN) en tête de liste aujourd’hui avec des actions en hausse de plus de 8% et quelque 111 millions d’actions changeant de mains. C’est au-dessus du volume quotidien moyen des transactions de la société, qui est d’environ 77,5 millions d’actions.

Nio (NYSE:NIO) prend la prochaine place sur la liste avec des actions en hausse de plus de 4% et environ 88 millions d’actions en mouvement. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est de 93,4 millions d’actions.

Pomme (NASDAQ:AAPL) cimente sa place sur la liste avec le stock plongeant légèrement et quelque 61 millions d’actions changeant de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de la société est de 100,9 millions d’actions.

Twitter (NYSE:TWTR) obtient sa place sur la liste avec le stock en baisse de 13% et plus de 57 millions d’actions négociées. C’est bien au-dessus de son volume de négociation quotidien moyen de 20 millions d’actions.

MicroVision (NASDAQ:MVIS) atteint la moitié du chemin avec des actions en baisse de 18% et environ 57 millions d’actions échangées. C’est plus élevé que son volume de négociation moyen quotidien de 25,6 millions d’actions.

Moteur Ford (NYSE:F) rejoint la liste avec des actions en hausse de plus de 2% et plus de 54 millions d’actions changeant de mains. À titre de perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société automobile est de 70,5 millions d’actions.

Nokia (NYSE:NOK) est à la hausse avec son action en légère baisse et plus de 51 millions d’actions échangées. Cela l’a rapproché de son volume de négociation moyen quotidien de 52,9 millions d’actions.

General Electric (NYSE:GE) le stock est à peine en baisse aujourd’hui alors qu’un peu plus de 25 millions d’actions sont en mouvement. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est de 77 millions d’actions.

Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) sont en baisse de plus de 1% et quelque 25 millions d’actions ont été négociées. C’est toujours en dessous de son volume de négociation quotidien moyen de 43 millions d’actions.

Telsa (NASDAQ:TSLA) clôt la mise à jour du marché de midi pour vendredi avec des actions en hausse de plus de 4% et plus de 24 millions d’actions changeant de mains. Pour référence, son volume de négociation moyen quotidien est de 33,9 millions d’actions.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/midday-market-update-for-friday-the-10-most-active-stocks-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC