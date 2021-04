Mise à jour du marché du mercredi: 10 actions les plus actives aujourd’hui

Il est temps de faire le point le mercredi sur le marché alors que nous examinons les 10 actions les plus actives aujourd’hui. Pour être clair, nous nous basons sur les actions qui enregistrent les transactions les plus lourdes aujourd’hui. De nombreuses entreprises typiques figurent sur la liste aujourd’hui, mais il y a quelques surprises.

Avant d’entrer dans la mise à jour du marché pour mercredi, pensez à vérifier quels étaient les principaux acteurs de la pré-commercialisation aujourd’hui. Ce contexte supplémentaire mérite d’être noté alors que nous revenons sur les actions à mi-chemin de la journée.

Maintenant, passons à la mise à jour du marché du mercredi ci-dessous.

Mise à jour du marché du mercredi

Welbilt (NYSE:WBT) prend la première place de la liste avec des actions en hausse de 39,5% et plus de 78 millions d’actions changeant de mains. À titre de perspective, son volume de négociation moyen quotidien est de 1,23 million d’actions.

Skillz (NYSE:SKLZ) revendique la deuxième place avec des actions en hausse de 26,8% et environ 48 millions d’actions échangées. Le volume de négociation moyen quotidien de l’action est plus proche de 12 millions d’actions.

Nio (NYSE:NIO) est en hausse avec le stock en hausse de 2% et environ 46 millions d’actions changeant de mains. C’est toujours en dessous de son volume de négociation quotidien moyen de 94 millions d’actions.

Pomme (NASDAQ:AAPL) est souvent sur la liste et ce n’est pas différent aujourd’hui avec des actions en grande partie immobiles mais environ 40 millions échangées. Son volume d’échange quotidien moyen est de 106 millions d’actions.

Fisker (NYSE:FSR) est le deuxième stock de véhicules électriques (VE) sur la liste avec des actions en hausse de 8,6% et plus d’environ 30 millions d’actions changeant de main. Pour mémoire, son volume de négociation moyen quotidien est inférieur à celui de 18,6 millions d’actions.

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) commence la seconde moitié de la liste avec des actions en hausse de 6,3% et environ 29 millions échangés. Cela l’a amené à approcher rapidement son volume de négociation moyen quotidien de 32,5 millions d’actions.

American Airlines (NASDAQ:AAL) augmente légèrement, plus de 51 millions d’actions ayant changé de mains aujourd’hui. C’est en dessous de son volume de trading moyen quotidien de plus de 51 millions d’actions.

Ford Motor Company (NYSE:F) sont en hausse de près de 2% avec environ 28,2 millions d’actions changeant de mains. Ce n’est toujours pas à la hauteur de son volume de négociation moyen quotidien d’environ 75 millions d’actions.

Technologies Palantir (NYSE:PLTR) connaît aujourd’hui une augmentation de 3,1% avec plus de 26 millions d’actions en mouvement. Pour une certaine perspective, son volume de négociation moyen quotidien est juste au-dessus de 88 millions d’actions.

Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) clôt la mise à jour du marché de mercredi avec des actions en hausse de 5,3% et environ 26 millions échangés. Son volume d’échange quotidien moyen est de 34,8 millions d’actions.

