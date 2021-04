Mise à jour du marché: les 10 actions les plus actives aujourd’hui

Nous sommes presque à la moitié de la journée de négociation du vendredi et il est temps de faire le point sur le marché. Les investisseurs souhaitant savoir quelles actions enregistrent le plus d’activité aujourd’hui sont au bon endroit, car nous prévoyons de plonger dans cela ci-dessous.

Source: Shutterstock

Avant cela, cependant, les investisseurs devraient jeter un coup d’œil à la performance du marché boursier lors de la négociation avant la mise en marché aujourd’hui. Ils peuvent également jeter un œil aux histoires à regarder aujourd’hui sur ce lien. Le contexte supplémentaire les aidera à mieux comprendre la mise à jour actuelle du marché.

Mise à jour du marché: 10 actions les plus actives vendredi

fuboTV (NYSE:FUBO) a augmenté de plus de 18% aujourd’hui après l’annonce d’un accord de droits exclusifs ce matin.

Pomme (NASDAQ:AAPL) est en légère hausse aujourd’hui après qu’un analyste ait prédit que les revenus de la société continueraient de croître.

Nio (NYSE:NIO) sont en baisse de plus de 3%, les actions chinoises de véhicules électriques (VE) ayant été confrontées à des turbulences ces derniers temps.

General Electric (NYSE:GE) était en hausse après avoir reçu une mise à niveau d’analyste d’UBS aujourd’hui.

Technologies Palantir (NYSE:PLTR) les actions augmentent de plus de 2%.

Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (NYSE:PBR) est en baisse de plus de 1% sans nouvelle claire derrière la baisse.

Nokia (NYSE:NOK) est en hausse de près de 1% après la conclusion de la réunion annuelle de la société hier.

Carnaval (NYSE:CCL) est en hausse de plus de 1% sur aucune actualité spécifique. Cependant, les stocks de croisières ont augmenté sur les plans de reprise des voyages annoncés plus tôt cette semaine.

Banque d’Amérique (NYSE:BAC) sont en légère hausse par rapport à son rapport sur les résultats de la semaine prochaine.

Société CBS (NASDAQ:VIAC) est en panne aujourd’hui sans nouvelles apparentes.

Les investisseurs qui sont toujours avides de nouvelles boursières ont de la chance car il y a beaucoup d’autres actions en mouvement aujourd’hui!

InvestorPlace.com couvre le marché quotidiennement avec de nombreux contenus. Quelques exemples des plus grandes histoires d’aujourd’hui ThérapeutiqueMD (NASDAQ:TXMD), divers penny stocks, ainsi que Exploitation minière de Santo (OTCMKTS:SANP). Les investisseurs peuvent se plonger dans ces histoires aux liens ci-dessous.

Plus d’actualités sur les actions du vendredi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/market-update-the-10-most-active-stocks-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC