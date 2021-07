Mise à jour du marché : les 10 actions les plus actives vendredi

Nous sommes à mi-chemin de la négociation aujourd’hui et cela signifie qu’il est temps de faire une mise à jour du marché à midi. L’accent est mis aujourd’hui sur les 10 actions les plus actives vendredi.

Certaines entrées intéressantes ont figuré sur la liste cette fois-ci. Cela est dû en partie au fait que les commerçants de détail choisissent des actions pour pousser plus haut aujourd’hui.

Jetons un coup d’œil aux 10 actions les plus actives vendredi ci-dessous.

Mise à jour du marché : les actions les plus actives

Divertissement AMC (NYSE :AMC) nous démarre avec des actions en hausse de plus de 5 %, avec quelque 72 millions d’unités échangées. Le volume d’échanges quotidien moyen de la société de cinéma est de 164,7 millions d’actions.

Pomme (NASDAQ :AAPL) les actions chutent d’environ 1% avec 41 millions de mains changeantes. Le volume quotidien moyen des transactions de la société de technologie est de 83,9 millions d’actions.

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) l’action est en baisse de 1%, quelque 30 millions d’actions ayant été déplacées. Le volume quotidien moyen des transactions de la société de vols spatiaux est de 38,7 millions d’actions.

Nio (NYSE :NIO) les actions sont en baisse d’environ 2% alors que plus de 28 millions d’actions ont été négociées. Le volume d’échanges quotidien moyen de la société de véhicules électriques est de 69,6 millions d’actions.

Ambev SA (NYSE :ABEV) l’action progresse légèrement aujourd’hui avec quelque 28 millions d’actions en mouvement. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est de 24,3 millions d’actions.

Moderna (NASDAQ :ARNm) actions en hausse de 9% avec plus de 23 millions d’unités changeant de mains. Le volume quotidien moyen des transactions de la société de biotechnologie est de 9,4 millions d’actions.

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) l’action chute de plus de 4% alors que plus de 22 millions d’actions ont été transférées. Le volume quotidien moyen des transactions de la société de commerce électronique est de 60 millions d’actions.

Banque d’Amérique (NYSE :BAC) les actions baissent de plus de 1% alors que quelque 20 millions d’actions sont en mouvement. Le volume quotidien moyen des transactions de la société financière est de 44,2 millions d’actions.

General Electric (NYSE :GE) l’action voit les actions augmenter légèrement aujourd’hui avec environ 19 millions de mains qui changent. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est de 59 millions d’actions.

Gué (NYSE :F) les actions terminent la liste des actions les plus actives aujourd’hui en baisse d’environ 1%. La société a plus de 18 millions d’actions négociées au moment de la rédaction de cet article. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est de 82,8 millions d’actions.

