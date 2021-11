Mise à jour du métro de Bengaluru : la foreuse de tunnel Varada achève ses travaux ; détails ici

Le TBM Varada, qui a été lancé à la station de l’école militaire Rashtriya à Vellara au mois de mars de cette année, a atteint la station de métro Langford Town jeudi après avoir terminé les travaux de creusement d’un tunnel sur 594 mètres.

Mise à jour du métro de Bengaluru : le tunnelier Varada du réseau ferroviaire du métro de Bengaluru, qui a été lancé à la station de l’école militaire Rashtriya à Vellara au mois de mars de cette année, a atteint la station de métro Langford Town jeudi après avoir terminé les travaux de creusement d’un tunnel sur 594 mètres. longueur. Une autre machine TBM Rudra, qui a été lancée à South Ramp au mois d’avril, a atteint la station Dairy Circle jeudi après avoir effectué des travaux de creusement sur une distance de 614 mètres, a indiqué la Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL). Des responsables du BMRCL ont été cités dans un rapport d’IE disant qu’à l’heure actuelle, le tunnelier Rudra traverse la station pour un trajet supplémentaire entre la station de métro Dairy Circle et la station de métro Lakkasandra.

Selon le rapport, le tunnelier Urja, qui forait entre les stations de métro Cantonment et Shivaji Nagar, a réalisé une percée au mois de septembre en présence du ministre en chef du Karnataka Basavaraj Bommai. TBM Urja, forant sur une longueur de 855 mètres pendant plus d’un an, a été le premier tunnelier à réaliser une percée sur la ligne rose du métro de Namma de Kalenga Agrahara à Nagawara (une distance de 21 kilomètres).

Selon un bulletin d’information du métro de Bengaluru partagé par les responsables du BMRCL au mois d’août, TBM Bhadra est en train de forer de la station de métro Venkateshpura au puits de récupération (excavations profondes qui fournissent des points d’accès aux tunneliers) et a achevé une longueur de 84 mètres. TBM Tunga fore dans la même direction et a complété une distance de 65,8 mètres. Le tunnelier Avni est en train de forer de Shivaji Nagar à l’école militaire de Rashtriya et a parcouru une distance de 636,6 mètres. Le TBM Lavi ainsi que le TBM Vamika forent dans la même direction et ces tunneliers ont réalisé respectivement 349,8 mètres et 140 mètres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.