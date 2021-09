Mise à jour du prince Andrew: la Haute Cour accepte la demande des avocats de Giuffre de contacter le duc d’York | Royale | Nouvelles

Mme Giuffre affirme qu’elle a été victime de la traite par l’ancien ami du duc d’York et délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein, pour avoir eu des relations sexuelles avec Andrew alors qu’elle était âgée de 17 ans et mineure en vertu de la loi américaine.

Le royal a nié avec véhémence toutes les allégations.

L’équipe juridique d’Andrew a déclaré qu’il n’avait pas été dûment notifié de l’affaire lors de la première audience préliminaire qui s’est tenue lundi à New York.

La Haute Cour de Londres a confirmé aujourd’hui avoir accepté une demande de l’équipe juridique de Mme Giuffre de contacter officiellement Andrew au sujet de l’affaire.

En vertu de la Convention de La Haye sur la notification, un traité qui régit les demandes entre pays de preuves en matière civile ou commerciale, l’équipe juridique de Mme Giuffre peut demander à la Haute Cour de Londres d’informer officiellement le duc de son action civile.

Après avoir souligné plus tôt un problème avec la demande, la Haute Cour a déclaré plus tard: “Les avocats agissant pour Mme Giuffre ont maintenant fourni de plus amples informations à la Haute Cour, et la Haute Cour a accepté la demande de signification en vertu de la Convention de La Haye sur la notification.

“La procédure judiciaire n’a pas encore été signifiée, mais la Haute Cour va maintenant prendre des mesures pour signifier en vertu de la convention, à moins que la signification ne soit arrangée par accord entre les parties.”

