Mise à jour du week-end ‘SNL’: Tiny Fey, Michael Che jab Andrew Cuomo, OJ Simpson, New York Jets dans une émission à échelle réduite

L’ancienne scénariste et membre de la distribution de « Saturday Night Live » Tina Fey a participé ce week-end pour aider le co-présentateur actuel de « Weekend Update » Michael Che à livrer les fausses nouvelles après que le co-présentateur Colin Jost et la plupart des acteurs ont été renvoyés chez eux au milieu d’une vague de cas de coronavirus à New York.

Fey et Che ont tiré sur diverses cibles, dont l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, OJ Simpson, Elon Musk et la première femme commissaire de police du NYPD pour un public composé de l’hôte invité Paul Rudd, Tom Hanks et de l’acteur Kenan Thompson.

« Nous avons donc pensé lire ces blagues idiotes de toute façon et voir si nous pouvions faire rire ces gars », a déclaré Che en haut du segment alors qu’il était assis avec Fey sur la scène principale « SNL » plutôt qu’à l’habituel « Mise à jour » bureau.

Tina Fey, Colin Jost et Michael Che sont assis au bureau « Weekend Update » sur « Saturday Night Live », le 17 août 2017. (.)

« C’est Noël, alors commençons par de bonnes nouvelles », a déclaré Che. « OJ Simpson a été libéré sur parole deux mois plus tôt en raison d’un bon comportement. OJ a déclaré: « Je ne peux pas croire que je sois sorti de la libération conditionnelle plus tôt, mais je l’ai fait, je l’ai fait. »

Fey a plaisanté en disant qu’après qu’un panel d’éthique a ordonné à Cuomo de restituer les 500 millions de dollars de bénéfices qu’il a réalisés grâce à son livre sur sa réponse au coronavirus, il a dit: « D’accord, mais tu dois chercher dans ma poche et le sortir toi-même, chérie. »

‘SNL’: PAUL RUDD REJOINT TOM HANKS ET TINA FEY COMME COVID FORCE UN SPECTACLE RÉDUIT

Elle a mentionné que le PDG de Tesla, Elon Musk, avait été nommé « Personne de l’année » par le magazine Time : « Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur votre téléphone pendant que votre Tesla vous conduit dans un lac ».

Elle a ensuite déclaré que c’était le premier anniversaire de la première personne à avoir reçu le vaccin contre le coronavirus, en plaisantant « et tout ce que j’avais à faire était de [lie] d’être infirmière ! »

Tina Fey et Tom Hanks sont vus à New York, le 9 janvier 2018. Les deux ont soutenu l’hôte invité Paul Rudd lors d’une émission réduite samedi. (.)

Le Che a déclaré qu’après que 37 joueurs de la NFL aient été testés positifs pour le virus en une journée, le rappel était obligatoire pour les entraîneurs et autres membres du personnel.

« Et j’espère que le [New York] Les tirs des Jets viendront avec un peu de stéroïdes », a-t-il ajouté, se moquant de l’équipe triste 3-10 de la NFL.

Plus tôt dans la semaine, Eric Adams, maire élu de la ville de New York, a choisi Keechant Sewell comme première femme commissaire du département de police de New York, « ce qui signifie que la police est sur le point de devenir beaucoup plus passive-agressive », a plaisanté Che en riant de Fey.

« Il y a plus. Tu veux entendre l’autre partie ? taquina-t-il Fey. « Au lieu de ‘arrêter et fouiller’, ils vont passer par votre téléphone pendant que vous êtes sous la douche. »

L’invité musical programmé Charli XCX, à gauche, l’animateur Paul Rudd et l’acteur de « SNL » Ego Nwodim enregistrent des promos pour l’émission à New York, le 16 décembre 2021. Charli XCX a ensuite été forcée d’annuler sa performance en raison d’un coronavirus absences des membres d’équipage. (.)

Che a plaisanté plus tard en disant qu’une histoire à propos d’un juge en Louisiane prenant un congé après avoir été surpris en train d’utiliser le mot n l’avait amené à se demander : « Pourquoi sommes-nous moi et Kenan ? [Thompson] les seuls membres de la distribution ici ? » Che et Thompson sont tous deux noirs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le reste du spectacle consistait principalement en de vieux croquis de Noël de spectacles précédents avec quelques nouveaux morceaux préenregistrés saupoudrés.

Fey a co-animé « Weekend Update » avec Jimmy Fallon et Amy Poehler pendant son temps en tant que membre de la distribution entre 2000 et 2006.