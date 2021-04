Mise à jour en direct du coronavirus en Inde: cas de Covid-19 en Inde, décès de coronavirus en Inde Mises à jour en direct, mises à jour en direct de Coronavirus Vaccine Tracker, verrouillage du coronavirus dans le Maharashtra, Chennai, UP, Delhi, Tamil Nadu, Punjab, Karnataka Live News

le décompte national des cas de COVID-19 est passé à 1 22,21 665. (Source de la photo: IE)

Mises à jour en direct de Coronavirus India Lockdown: Le nombre de cas de coronavirus continue d’augmenter alors que l’Inde a signalé la plus forte augmentation en un jour de 2021 avec 72330 nouvelles infections en 24 heures. Avec cela, le nombre de cas à l’échelle nationale est passé à 1 22,21 665. Le Maharashtra compte parmi les États les plus durement touchés, qui a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens avec 39 544.

Pendant ce temps, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, tiendra une réunion « urgente » aujourd’hui pour préparer un plan d’action à la suite de l’augmentation des cas de COVID-19 dans la capitale nationale. Outre le ministre de la Santé, des responsables des départements concernés participeront également à la réunion.

L’Inde a déjà lancé la troisième phase de vaccination contre le COVID-19, ouverte à tous les 45 ans et plus. Dans le but d’étendre de manière exponentielle la campagne de vaccination, le Centre a annoncé que tous les centres de vaccination, publics et privés, resteront opérationnels tout au long du mois d’avril, y compris les jours fériés.

