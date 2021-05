Mise à jour en direct sur le coronavirus en Inde: l’Inde signale plus de 4 cas de Covid-19 lakh pour la troisième journée consécutive; Le Tamil Nadu annonce un verrouillage de 2 semaines à partir de lundi

Au cours des 3 derniers jours, l’Inde a signalé plus de 4 lakh de nouvelles infections à coronavirus.

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, statistiques de coronavirus en Inde le 8 mai: Au cours des 3 derniers jours, l’Inde a signalé plus de 4 lakh de nouvelles infections à coronavirus. Samedi, l’Inde a signalé 4 01 078 nouveaux cas de Covid-19 et 4 187 décès liés à des complications du coronavirus. En raison de la charge de travail importante, des rapports de pénurie d’oxygène médical, de lits d’hôpitaux pour les patients atteints de Covid et de médicaments proviennent toujours de diverses régions du pays.

Vendredi, le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, a signalé une «crise grave» de l’oxygène médical dans les États. Il a sollicité l’intervention du Premier ministre Narendra. Le Tamil Nadu a annoncé samedi un verrouillage complet à l’échelle de l’État pendant deux semaines à partir du 10 mai afin de limiter la propagation du Covid-19 dans l’État. L’État a enregistré vendredi son plus haut pic en une seule journée avec 26 465 nouveaux cas de Covid-19. Les nouveaux cas portent le total Covid-19 de l’État à 13,23 lakh. Le Tamil Nadu a toujours 1,35 lakh de cas de Covid-19 actifs.

Le Kerala va dans un état de verrouillage de neuf jours à partir d’aujourd’hui. Plusieurs États / UT du pays sont sous une forme ou une autre de verrouillage / couvre-feu ou suivent des restrictions strictes de Covid-19 en raison du pic soudain de la deuxième vague d’infections à coronavirus. La capitale nationale, Delhi, est verrouillée du 19 avril au 10 mai. Les cas de Covid-19 continuent d’augmenter, les gouvernements du Bihar, de l’Odisha, de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana, du Karnataka, du Jharkhand, de l’Himachal Pradesh et du Kerala ont également annoncé un verrouillage complet.

