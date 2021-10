Mise à jour et notes de mise à jour de Pokemon UNITE Halloween

L’une des mises à jour les plus importantes et les plus intéressantes du jeu.

Pokemon UNITE publiera sa mise à jour Halloween avec de nombreux changements et quelques nouveaux ajouts au jeu. Certains des principaux points forts du patch incluent des nerfs pour Lucario, le favori de la plupart des entraîneurs, un nouveau Pokémon et de nouvelles récompenses pour célébrer le festival.

Changements majeurs dans le jeu

En commençant par l’équilibrage des mises à jour sur Pokemon, Pikachu, Slowbro, Gengar et Garchomp ont de légers buffs pour en faire un meilleur choix pour les entraîneurs. Les nerfs incluent Blastoise et Lucario. Venusaur a un nerf pour Giga Drain, mais un buff pour Solar Beam.

Les développeurs ont changé Zapdos, qui donne 30 d’énergie maintenant. Cela équilibrera le jeu vers les deux dernières minutes, où les matchs dépendaient entièrement de la prise de Zapdos.

Dreadnaw a également vu des nerfs avec un bouclier et une expérience réduits après KO. Les modifications apportées à Rotom augmentent désormais la vitesse de déplacement, les PV et l’attaque lorsque les entraîneurs se dirigent vers un objectif. Cela fera passer le temps dans la zone de but un peu plus longtemps qu’auparavant, ce qui est un buff pour Rotom.

Nouveau Pokémon et mode de jeu



Greedent est le plus récent ajout au jeu. C’est un défenseur avec une récupération HP Unite Move et ressemble à un personnage mobile.

Le défenseur de mêlée utile « berry » Greedent est presque prêt à rejoindre votre équipe #PokemonUNITE ! Belly flop votre chemin vers la victoire à partir du 10/20. pic.twitter.com/lCkvQAayLr – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 19 octobre 2021

Halloween Night in Mer Stadium est le nouveau mode de jeu où les joueurs peuvent lancer des citrouilles sur des Pokémon ennemis au lieu d’objets de combat. Les développeurs ont modifié le stade pour rendre le mode de jeu possible.

Autres nouveaux ajouts

Parmi les autres changements passionnants, citons une nouvelle musique pour le hall et de nouvelles récompenses comme des ensembles Holowear pour accompagner le thème d’Halloween.

Image caractéristique : Pokemon Unite