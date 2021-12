Mise à jour Halo Infinite pour ajouter de nouvelles listes de lecture, ajuster les défis

Une mise à jour de Halo infini à venir la semaine prochaine ajoutera de nouvelles listes de lecture et apportera quelques ajustements à certains des défis spécifiques au mode les plus frustrants.

Comme promis la semaine dernière, 343 Industries ajoutera des listes de lecture multijoueurs supplémentaires au jeu le mardi 14 décembre. Il y en aura quatre au total et sont Slayer, Fiesta, FFA et Tactical Slayer (SWAT).

Les plans originaux de l’équipe pour une liste de lecture Slayer incluaient une variété de nouvelles variantes qui n’allaient pas être prêtes à temps pour être déployées avant les vacances. Pour répondre aux commentaires des joueurs pour Slayer à court terme, l’équipe publiera une offre de base de Slayer pour commencer et cherchera à « renforcer et étendre » avec plus de variantes dans une future mise à jour.

Parallèlement aux playlists, le studio apportera des ajustements aux défis. Cela inclut la suppression de ceux spécifiques au mode, la réduction de certaines exigences pour d’autres, la réduction de l’intensité de l’Ultimate Challenge hebdomadaire et l’ajout de nouveaux défis spécifiques aux nouvelles listes de lecture.

L’une des nouvelles catégories de défis est basée sur l’accumulation du score du joueur, ce qui est un « petit pas initial vers un XP basé sur les performances ». Plus de détails à ce sujet seront partagés sur Halo Waypoint la semaine prochaine.

Dans l’intervalle, l’équipe enquête également activement sur les rapports de hoquets intermittents affectant les joueurs en mode Big Team Battle. De plus, l’équipe continue d’examiner le matchmaking classé et les commentaires des joueurs concernant les « anomalies potentielles ».