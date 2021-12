Mise à jour hebdomadaire de GTA Online – récompenses bonus, remises et prix

Nous sommes arrivés jusqu’en décembre, mais ce n’est pas parce que le temps est devenu froid que vous GTA en ligne les flux de trésorerie doivent le faire. Nous avons un Mise à jour hebdomadaire détaillant tous les changements pour la semaine de 2 décembre.

Cet article rapide vous guidera à travers tout ce qui est nouveau et modifié à partir d’aujourd’hui grâce à la mise à jour hebdomadaire de GTA Online. Cela comprendra des voitures à prix réduit, un nouveau véhicule sur le podium et le double de l’argent GTA et du RP sur certaines missions.

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online – Prix LS Car Meet et véhicule sur le podium du Diamond Casino

Les mordus de vitesse qui sont assez bons pour remporter un top cinq dans douze courses LS Car Meet pourront se mériter un Vectre, une voiture de sport élégante ajoutée avec la mise à jour Los Santos Tuners.

Pour ceux qui ont de la chance de leur côté, cette semaine aura peut-être un angle plus militariste qu’ils ne l’auraient imaginé, car le escadron est à gagner sur le podium du Diamond Casino. C’est un véhicule utilitaire léger qui se vend généralement à 1 130 000 $, alors faites tourner cette roue et voyez si vous ramenez à la maison ce mammouth d’une voiture.

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online – récompenses GTA$ et RP bonus

Pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur temps passé dans GTA Online, vous pouvez gagner bonus cash et RP dans le jeu en accomplissant certains types de missions. Cette semaine, plutôt que d’avoir des bonus doubles RP et GTA$, nous avons aussi des bonus triples sur des tâches spécifiques, c’est donc le moment idéal pour faire de l’argent si vous avez le temps.

Le triple RP et GTA$ peuvent être gagnés dans les missions suivantes :

Mode adversaire de bunker Mode adversaire de diamant Mode adversaire de base de missiles

Le double RP et GTA$ peuvent être gagnés dans les missions suivantes :

Missions d’opérations mobiles Top Fun Versus

Le double RP peut être obtenu dans les missions suivantes :

Courses de rue Courses de poursuite Sprints

Vous pouvez également gagner 50 % de RP et de GTA$ supplémentaires à partir de Missions de vente de bunker cette semaine, il y a donc beaucoup de place pour l’expansion de la richesse pour ceux qui pensent à leur argent.

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online – Remises sur les véhicules et les propriétés

Il est important de s’assurer que votre argent va aussi loin que possible dans GTA Online. C’est pourquoi vous devriez vérifier les remises hebdomadaires ! La vedette de l’émission cette semaine est un 40 % de réduction sur les prix des bunkers et des centres d’opérations mobiles, cela inclut les améliorations et les rénovations, c’est donc une excellente occasion pour vous d’élargir votre collection de cachettes avec tout cet argent neuf que vous avez gagné.

Pour les coureurs, vous pouvez également vous procurer des combinaisons de course LS pour 30% de réduction cette semaine, donc vous nagez dans les options quand il s’agit d’éclabousser en ce moment. Obtenez des dépenses !

Il y a aussi un 35% de remise sur les véhicules suivants :

Pénombre Jugulaire FF Tempesta

Enfin, pour ceux qui n’ont pas leur propre jet d’attaque personnel, vous pouvez saisir le P-996 avec un fou 30% de son coût prélevé sur le dessus. Prendre son envol n’a jamais été aussi agréable.

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online – récompense de connexion

Vous n’avez même rien à faire pour profiter de la mise à jour hebdomadaire de GTA Online. Pour vous connecter au jeu, vous pouvez vous procurer un Tee-shirt Manor PRBG gratuit.

Mise à jour hebdomadaire de GTA Online – Voitures de piste d’essai

Cette semaine dans GTA Online, vous pouvez essayer les voitures suivantes pour vous aider à décider si elles valent la peine d’être retenues plus tard :

Sultan Classic Tailgater S Cypher