MISE À JOUR: Instagram Backtracks sur le compte supprimé de Mother of Slain Marine: Rapport ⋆ .

Facebook aurait fait marche arrière après avoir supprimé le compte de Shana Chappell, la mère en deuil de Lance Cpl. Kareem Nikoui, qui a été tué en Afghanistan la semaine dernière. Comme tant d’autres instances de censure auparavant, la plate-forme Big Tech a affirmé que la suppression était une erreur, selon le New York Post.

Lance Cpl. Kareem Nikoui a été tué lors de la récente attaque de Kaboul.

Chappell aurait posté sur Instagram que le président Joe Biden était irrespectueux lorsqu’ils se sont rencontrés après la mort de son fils. Elle a ajouté qu’elle avait dit au président que le sang de son fils était « sur [his] mains », selon Reclaim The Net.

Chappell aurait publié sur Facebook que son compte Instagram avait été supprimé et que son compte Facebook avait par la suite été restreint.

«Dès que j’ai posté ce qui est arrivé à mon fils, Instagram a commencé à récupérer mes publications il y a des mois et à m’envoyer des notifications indiquant que si je continuais à publier des choses comme celle-ci, ils désactiveraient mon compte. Des messages d’il y a des mois », a-t-elle déclaré, selon Reclaim The Net.

La sénatrice de l’État de Californie, Melissa Melendez (à droite), une vétéran de la Marine, semblait consternée par les actions d’Instagram.

“Shana Chappell, mère de Marine et héros américain Kareem Nikoui tué à Kaboul, a vu ses comptes FB et Instagram suspendus pour des publications qu’elle a faites sur son fils”, a tweeté Melendez.

La plate-forme de médias sociaux, cependant, aurait déclaré que la suppression du compte était une erreur et que le compte de Chappell a depuis été restauré.

«Nous exprimons nos plus sincères condoléances à Mme Chappell et à sa famille. Son hommage à son fils héroïque ne viole aucune de nos politiques », aurait déclaré Instagram à Reclaim The Net. “Bien que le message n’ait pas été supprimé, son compte a été supprimé par erreur et nous l’avons depuis restauré.”

Le New York Times a décrit le message dans un article avant qu’Instagram ne le supprime. Le message de Chappell présentait une photo de son fils à l’aéroport de Kaboul, où il a ensuite été tué :

« Vendredi, la mère de Kareem Nikoui, Shana Chappell, a posté sur son compte Instagram une photo de son fils avec un large sourire, berçant son fusil au milieu de la foule de civils et de barbelés à la porte de l’aéroport de Kaboul. «C’est la dernière photo que mon fils m’a envoyée de lui-même. Elle a été prise dimanche. Je sais que je suis encore sous le choc en ce moment. J’ai senti mon âme quitter mon corps alors que je criais que ça ne pouvait pas être vrai ! Aucune mère, aucun parent ne devrait jamais avoir à entendre que leur enfant est parti », a-t-elle écrit dans le message.

