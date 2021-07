Mise à jour: la blessure de Kingsley Coman du Bayern Munich «semble» être des côtes contusionnées

in

Le Bayern Munich peut-il déjà être rebaptisé Hôpital FC ? Les dieux de la blessure sont de retour, et cette fois c’est Kingsley Coman (qui d’autre ?).

Le match amical du Bayern contre Naples a vu Nagelsmann lancer les quatre ailiers de la première équipe du Bayern (Coman, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Leroy Sane) dans une formation offensive complète, et je dois dire que j’avais le cœur dans la bouche dès le début. Ce n’est un secret pour personne que les ailiers du Bayern sont très fragiles, mais à ce stade, Coman pourrait bien être le joueur le plus souvent blessé de l’histoire du club.

Moins de 10 minutes après le début du match, Coman a été renversé par Kostas Manolas alors qu’il heurtait Kalidou Koulibaly, semblant se contusionner les côtes. L’étendue de la blessure n’est toujours pas claire, mais cela a suffi à le faire remplacer immédiatement. Les fans du Bayern ne seront que trop familiers avec le long et vaste historique de blessures de Coman (qui pourrait nécessiter un livre à part), et cela pourrait être un autre revers.

Il ne faut que quelques blessures pour amener la profondeur de l’aile du Bayern jusqu’aux dents, donc c’est assez préoccupant. Nous ne pouvons qu’espérer que ce n’est pas grave et qu’il sera en forme et en lice pour commencer lorsque la Bundesliga commencera.

Mettre à jour: Après le match du Bayern avec Napoli, Nagelsman a déclaré que Coman “semble avoir des côtes contusionnées”. Il s’agit d’une blessure qui peut prendre de quelques jours à quelques semaines pour guérir complètement. Espérons pour le premier.