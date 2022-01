Mise à jour : le Bayern Munich dit que Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou sont positifs pour COVID-19 ; les autres joueurs ont besoin d’un autre test

Mise à jour : 12 h 05 HNE

Le Bayern Munich a publié une déclaration détaillant que Lucas Hernandez et Tanguy Nianzou ont été testés positifs pour COVID-19. De plus, il semble y avoir des résultats peu concluants sur Leroy Sane, Josip Stanisic et Dayot Upamecano :

Deux autres joueurs du FC Bayern ont été testés positifs pour le virus corona et sont désormais en isolement domestique. Il s’agit de Lucas Hernández (aux Maldives) et Tanguy Nianzou. Les deux vont bien. Chez Leroy Sane, Josip Stanisic et Dayot Upamecano, le diagnostic n’est pas encore terminé.

Nous continuerons à suivre cette histoire au fur et à mesure de son évolution.

Mise à jour : 11 h 45 HNE

Nous avons publié la nouvelle de ce matin concernant les quatre absences à l’entraînement du Bayern Munich, mais Bild rapporte que la situation n’est pas bonne.

Voici ce que le point de vente allemand a publié:

Lucas Hernandez a été testé positif au COVID-19. Le test de Leroy Sane n’a pas été concluant. L’international allemand sera retesté demain. Trois physiothérapeutes ont été testés positifs au COVID-19.

Cela ne fait que quelques jours dans la nouvelle année et le Bayern Munich a été frappé par de mauvaises nouvelles majeures. Au premier jour de 2022, il y avait cinq nouveaux cas dans l’équipe (quatre joueurs et un entraîneur), dont le capitaine Manuel Neuer. Maintenant, alors que l’équipe reprend l’entraînement après la pause hivernale, quatre autres joueurs sont portés disparus.

Les absents sont Leroy Sané, Lucas Hernández, Dayot Upamecano et Tanguy Nianzou. Au moment de cet article, le Bayern ne voulait pas dire si l’absence du quatuor était causée ou non par COVID-19.

Si COVID est le problème, et si ces quatre joueurs sont absents pendant au moins deux semaines, cela met une énorme clé dans les plans de l’entraîneur Julian Nagelsmann. Il y a de nombreuses raisons de penser que le match de vendredi contre le Borussia Mönchengladbach pourrait même être reporté. Avec les quatre joueurs déjà confirmés pour avoir COVID, si les nouveaux absents l’ont également, alors le Bayern peut à peine aligner un onze de départ, et encore moins remplir le banc.

En fait, le Bayern n’a actuellement que douze joueurs seniors – Niklas Süle, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Marcel Sabitzer, Alphonso Davies, Marc Roca, Thomas Müller, Sven Ulreich et Jamal Musiala. Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting sont en mission internationale. Malik Tillman et Christian Früchtl peuvent également être des options, mais même alors, cela ne fait que quatorze joueurs. Les règles de la LDF stipulent qu’un club a besoin d’au moins quinze joueurs inscrits pour participer à un match.

Il reste à voir si Hernández, Upamecano, Nianzou et Sané sont effectivement touchés par le COVID, et si le match de vendredi sera reprogrammé, mais au moment de la rédaction, la situation semble désastreuse. Les ambitions du Bayern pour la nouvelle année ont pris un sérieux coup.