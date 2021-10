Mise à jour majeure sur Chuck Liddell et sa femme à la suite d’une arrestation pour violence domestique

Chuck Liddell et son ex-épouse Heidi ne feront pas l’objet d’accusations dans leur affaire de violence domestique. Selon TMZ Sports, le procureur du district de Los Angeles a décidé de ne pas poursuivre le couple après qu’ils auraient été impliqués dans une altercation la semaine dernière. Liddell a été arrêté pour l’altercation mais a été rapidement libéré.

TMZ Sports dit que les autorités ont parlé avec Liddell, Heidi et leur enfant. Ils ont déterminé que personne n’avait été sérieusement blessé et l’altercation est devenue physique après que Liddell et Heidi se soient disputés. La fille du couple a déclaré aux procureurs qu’elle avait vu ses parents se pousser les uns les autres, et le rapport indiquait que Chuck avait une marque rouge sur le visage. Heidi n’a pas été vue avec des blessures visibles mais a reçu une citation pour l’incident.

En raison de l’altercation présumée, Liddell a demandé le divorce de sa femme. Il a publié une déclaration sur la page Instagram, déclarant: « Bien que les informations sur l’affaire soient révélées en temps voulu, je pense qu’il est important de transmettre et de clarifier quelques faits sur la situation. J’ai été victime de l’incident hier soir à notre maison familiale, comme les détails de l’affaire le révéleront. Les députés m’ont informé que ma femme serait arrêtée, car je n’ai pas réagi à son agression alors que j’avais des ecchymoses et des lacérations. Je me suis porté volontaire pour aller à sa place.

Liddell a poursuivi: « C’était l’une des nombreuses fois où j’ai essayé de soustraire un problème de santé mentale familiale à la portée du public. Il est devenu douloureusement évident que cela ne peut pas continuer, car notre vie privée n’a pas atteint un point de rupture public. Veuillez respecter notre vie privée alors que j’aide à diriger notre famille à travers cette période difficile » Liddell 51 ans, officiellement retraité des combats l’année dernière. Il a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC en 2009 en tant que membre de l’aile pionnière après avoir remporté le championnat UFC Light Heavyweight à deux reprises.

« Je suis officiellement à la retraite en ce moment … pour l’instant », a déclaré Liddell à l’époque. Son dernier match remonte à 2018, lorsqu’il a perdu contre son principal rival Tito Ortiz. Avant ce combat, le dernier match de Liddel a eu lieu en 2010 lorsqu’il a affronté Rich Franklin à l’UFC 115. Au cours de sa carrière, Liddell a affronté des stars de l’UFC telles que Ortiz, Randy Couture, Rashad Evans et Quinton « Rampage » Jackson.