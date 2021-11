Mise à jour majeure sur la disparition de la star du tennis chinoise Peng Shuai

Selon des informations, la star du tennis chinoise Peng Shuai est portée disparue à la suite d’allégations d’agression sexuelle qu’elle a portées contre un responsable du gouvernement chinois. Cependant, selon le Comité international olympique (CIO), Shuai ne manque pas et est en sécurité. Le CIO a déclaré que Peng, 35 ans, avait rencontré le président de l’organisation, Thomas Back, et deux autres responsables du CIO, et qu’elle avait parlé de sa sécurité, on ne sait pas quand l’appel a eu lieu.

Peng aurait « remercié le CIO pour son inquiétude quant à son bien-être » et « a expliqué qu’elle est en sécurité et bien, qu’elle vit chez elle à Pékin, mais qu’elle aimerait que sa vie privée soit respectée pour le moment », a déclaré l’organisation, par PERSONNES. L’un des responsables qui a rencontré Shuai, la présidente de la commission des athlètes Emma Terho, a révélé ce qu’elle avait dit à Shuai lors de la réunion.

« J’ai été soulagé de voir que Peng Shuai allait bien, ce qui était notre principale préoccupation. Elle semblait être détendue », a déclaré Terho. « Je lui ai offert notre soutien et de rester en contact à tout moment de sa convenance, ce qu’elle a évidemment apprécié. » Cette nouvelle intervient peu de temps après que Shuai a été vu en public deux fois au cours du week-end, selon CNN. Shuai a été vu avec des amis lors d’un dîner et a ensuite assisté à un tournoi pour enfants le lendemain.

« C’était bien de voir Peng Shuai dans des vidéos récentes, mais elles n’atténuent ni ne répondent aux préoccupations de la WTA concernant son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition », a déclaré une porte-parole de la WTA à ESPN. « Cette vidéo ne change pas notre appel à une enquête complète, juste et transparente, sans censure, sur son allégation d’agression sexuelle, qui est le problème qui a suscité notre préoccupation initiale. »

Le 2 novembre, Shuai a publié sur les réseaux sociaux chinois que l’ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli l’avait forcée à avoir des relations sexuelles et que cela menait à une relation consensuelle intermittente. Le message a été rapidement supprimé et a été bloqué de la discussion sur Internet en Chine. La star du tennis Naomi Osaka a publié sur les réseaux sociaux la situation.

« Salut tout le monde, je ne sais pas si vous avez suivi l’actualité, mais j’ai récemment été informé qu’une autre joueuse de tennis avait disparu peu de temps après avoir révélé qu’elle avait été agressée sexuellement », a écrit Osaka la semaine dernière. « La censure n’est jamais acceptable à tout prix, j’espère que Peng Shuai et sa famille vont bien. Je suis sous le choc de la situation actuelle et je lui envoie de l’amour et de la lumière. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.