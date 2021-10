Mise à jour majeure sur la mort par balle de l’ancien pilote de NASCAR John Wes Townley

in

Des détails supplémentaires sur la mort par balle de l’ancien pilote de NASCAR John Wes Townley sont apparus. Selon la police du comté d’Athènes-Clake (via USA Today), Townley a été abattu samedi en raison d'”une altercation” dans le quartier des cinq points d’Athènes entre lui et un homme de 32 ans de Dunwoody, en Géorgie. Townley, 31 ans, est arrivé à la résidence avec une hache de guerre. La maison était occupée par l’ex-femme de Townley, Laura Townley, et Zachary Anderson.

Le rapport de police indiquait que Towley “avait attaqué M. Anderson et Mme Townley avec une hache” et “M. Anderson avait tiré plusieurs coups de feu”. John Wes Townley et Laura Townley ont tous deux été abattus. John Wes Townley est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital, tandis que Larua Townley, 30 ans, souffre de blessures “graves” mais devrait survivre, a annoncé la police.

L’enquête est en cours, mais la police a déclaré avoir été en contact avec Anderson. Au moment d’écrire ces lignes, aucune accusation n’a été déposée. La police a déclaré que John Wes Townley et Laura Townley avaient finalisé un divorce, et John Wes Townley a déposé la requête en février.

John Wes Townley a concouru en NASCAR pendant huit ans avant de prendre sa retraite en 2016. Sa meilleure saison a été en 2015 lorsqu’il a remporté une course Camping World Truck Series à Las Vegas. Il a terminé huitième au classement des Truck Series après avoir terminé dans le top 10 dans une poignée de courses. Townley a terminé 110 courses de camions et a terminé 24 parmi les 10 premiers avec deux pôles.

Townley a également participé à 76 courses de la série Xfinity, mais n’a pas remporté une seule épreuve ni terminé dans le top 10. Il est originaire de Watkinsville, en Géorgie, et est le fils du co-fondateur de Zaxby, Tony Townley. En 2015, Townley a parlé à USA Today de divers sujets, notamment la gestion d’un conducteur en colère.

“Eh bien, cela dépend si j’avais l’intention de le faire ou non – ce qui est rare”, a-t-il déclaré. “À moins que ce ne soit comme une vengeance ou quelque chose comme ça, je vais rarement déplacer quelqu’un ou le faire tourner ou quelque chose comme ça. Si c’est accidentel et que j’en suis légitimement désolé, je m’excuserai. Mais si c’est une situation où il y a déjà comme une rancune continue, je peux être mauvais de combattre le feu par le feu et d’aggraver la situation parfois.”