Mise à jour majeure sur la production de « nouveau sang »

Le redémarrage de Dexter, intitulé Dexter: New Blood, pourrait bientôt vous arriver, alors que la production s’est récemment terminée. Sur Instagram, Scott Reynolds, qui est l’un des scénaristes du redémarrage, a noté qu’ils avaient terminé la production de la série. Dexter: New Blood devrait sortir plus tard cette année le 7 novembre 2021.

Reynolds a posté une photo de lui et de la star de Dexter Michael C. Hall ensemble pour marquer l’occasion spéciale de la renaissance. Dans sa légende, il a noté à quel point il était ravi de faire partie de ce projet et, plus précisément, de travailler avec Hall. “Hier soir, nous avons terminé la production sur @sho_dexter – Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis honoré d’écrire pour ce gars”, a écrit Reynolds. “Il est incroyable et j’ai hâte que vous voyiez tous ce que nous avons fait.”

Dexter a pris fin en 2013. La série s’est terminée sur une note intéressante, car les fans avaient des opinions mitigées sur la finale. En ce qui concerne le renouveau, Dexter: New Blood n’annulera pas cette fin controversée. Au lieu de cela, le spectacle reprendra 10 ans après les événements de la finale. Clyde Phillips, showrunner de Dexter, a déclaré sur le podcast Top 5 de The Hollywood Reporter’s TV, “C’est une opportunité de faire ça bien, mais ce n’est pas pourquoi nous le faisons. Nous le faisons parce qu’il y a une telle faim pour Dexter dehors là. Nous ne défaits rien. Nous ne faisons pas de la magie du cinéma. Nous n’allons pas trahir le public et dire: “Oups, tout cela n’était qu’un rêve.” Ce qui s’est passé au cours des huit premières années s’est produit au cours des huit premières années.”

Dexter: New Blood aurait reçu une tonne d’apport créatif de la star de la série lui-même, le titulaire Dexter, Hall. Selon Gary Levine, co-président du divertissement de Showtime, le réseau ne voulait faire un redémarrage de la série dramatique que s’il pouvait amener le spectacle dans une nouvelle direction. Heureusement, avec la perspective unique de Hall, ils ont pu faire exactement cela. Levine a déclaré: “Nous ne reverrions ce personnage unique que si nous pouvions trouver une version créative vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que [showrunner] Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous avons hâte de le tourner et de le montrer au monde.”